Elena Daprá: Un uso saludable de Instagram implica entrar con propósito y saber cuándo salir

Hay momentos en los que uno deja de hacer las cosas de manera consciente sin apenas darse cuenta de lo que está perdiendo por el camino. Primero se desbloquea la pantalla por pura costumbre, luego se desliza sin rumbo y, con el tiempo, ese gesto cotidiano acaba convirtiéndose en un auténtico muro infranqueable para nuestra tranquilidad.

Sí, nosotros también alucinamos al comprobar lo rápido que nuestras rutinas se convierten en cadenas invisibles. El verdadero problema no es la tecnología en sí misma, sino el silencioso avance del piloto automático en nuestra rutina diaria.

El peligro oculto detrás del piloto automático

Cuando el cerebro deja de enfrentarse a las decisiones conscientes, la capacidad de concentración se resiente de forma alarmante. Lo que antes era un simple momento de descanso se transforma de repente en una montaña imposible de escalar.

La psicóloga integrativa Elena Daprá advierte en un reciente análisis que cuanto más cuesta realizar un esfuerzo consciente, mayor es la necesidad urgente de detenerlo. Ignorar este comportamiento solo acelera la pérdida de control, estabilidad y atención general.

El miedo a perderse algo provoca que muchas personas entren en un círculo vicioso de inactividad mental del que resulta muy difícil salir sin herramientas profesionales. Este bucle constante consume horas vitales de nuestro día.

La solución definitiva: comenzar por un solo propósito

No hace falta lanzar el teléfono por la ventana ni aislarse del mundo desde el primer día. La clave para recuperar la autonomía reside en una estrategia tan sencilla como efectiva: entrar con un propósito claro y salir cuando uno lo decida.

Facilitar al máximo el proceso es el único camino real para crear hábitos saludables en nuestro organismo. Ir de menos a más garantiza una recuperación segura de las capacidades cognitivas que nuestro bienestar agradecerá enormemente a largo plazo.

Cada pequeña pausa representa una oportunidad de oro para reactivar la creatividad, la regulación emocional y el sistema de atención sin poner en riesgo nuestra tranquilidad. La constancia, y no la prohibición desmesurada, es la herramienta que cambia radicalmente las reglas del juego.

¿Te habías planteado alguna vez que un gesto tan simple como desbloquear el móvil sin pensar podría marcar un antes y un después en tu calidad de vida?