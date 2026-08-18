Psicóloga y entrenador personal: «La mente necesita una reducción progresiva de estímulos» para comenzar el día con estos 6 hábitos

Nos levantamos cansadas. El despertador suena y la inercia nos arrastra hacia el café, las prisas y la lucha por encontrar la energía. Nos centramos en las rutinas matutinas, las horas en el gimnasio y una dieta impecable, pero pasamos por alto una verdad incómoda.

¿Y si te dijera que el auténtico secreto para dominar la mañana no está a la luz del día? La clave para una vitalidad desbordante y una mente clara se encuentra, en realidad, en la sombra de nuestras noches.

Sí, la mayoría de nosotros descuidamos el momento más estratégico de nuestro día: la tarde. Es entonces cuando nuestro sistema nervioso decide si entrar en modo de recuperación profunda o mantenerse en un estado de activación latente. Cada elección nocturna tiene un impacto directo en cómo dormimos y, sobre todo, en cómo nos despertaremos. Tenemos la solución definitiva para conseguir más energía. La psicóloga Elena Benvenuti y el entrenador personal Simone Zecca lo tienen claro: con solo seis hábitos, puedes transformar completamente tus mañanas.

El paseo vespertino: el reinicio metabólico que necesitamos

Sabemos que el movimiento es vida. Pero, ¿qué tipo de movimiento es el mejor cuando el sol ya se pone? Un breve paseo después de cenar es uno de los trucos más sencillos para potenciar la recuperación y la energía.

Favorece la digestión, reduce la tensión acumulada y conduce nuestro cuerpo hacia un estado parasimpático más estable. Simone Zecca, entrenador personal y fundador de CrossFit Cenisio y Certosa en Milán, lo confirma: «El movimiento ligero al atardecer facilita la transición de la fase activa a la de recuperación, mejorando así la calidad del sueño y la recuperación muscular».

Un paseo corto puede parecer un gesto insignificante, pero es un poderoso activador para una noche de descanso real.

Es un reinicio metabólico que prepara nuestro organismo para un sueño reparador, garantizando que nos levantemos con la batería recargada. Un hábito simple, con un impacto gigantesco.

Pantallas apagadas: el auténtico umbral entre la vigilia y el descanso

El problema no es la cantidad de horas de sueño que acumulamos, sino nuestra capacidad real de desconectar antes de ir a la cama. Las pantallas brillantes de los móviles, tabletas y ordenadores mantienen nuestro cerebro en un estado constante de alerta, interfiriendo con la liberación natural de la tensión. Es un error común que nos impide descansar de verdad.

Apagarlas es un gesto que se ha vuelto casi revolucionario. La psicóloga y psicoanalista Elena Benvenuti es contundente: «La mente necesita una reducción progresiva de estímulos para disminuir la activación emocional y prepararse para la tranquilidad y el sueño».

Un cambio de chip: apagar las pantallas es el primer paso para silenciar el ruido digital y permitir que la mente comience a relajarse.

Este pequeño sacrificio nocturno es, en realidad, una inversión en nuestra salud mental y física. Permite a nuestro cerebro comenzar a segregar melatonina, la hormona del sueño, de manera natural. Es la línea invisible que marca el final de la jornada y el inicio del descanso reparador que tanto anhelamos.

Una ducha o baño tibio: la señal biológica para acabar el día

El poder del agua tibia no es solo una sensación agradable. El cuerpo humano es una máquina perfecta, y el calor vespertino no solo relaja los músculos, sino que también envía una señal precisa de transición.

El entrenador Simone Zecca nos da la clave: «Tras la exposición al agua tibia (nunca hirviendo), el descenso natural de la temperatura corporal facilita la somnolencia y estabiliza los patrones de sueño. El ritual de una ducha o un baño tibio en la noche ayuda al sistema nervioso a reconocer que es hora de entrar en modo de recuperación».

Esto es un ritual, no solo una higiene. Es el momento de decirle a tu cuerpo que la jornada ha acabado.

Esta rutina actúa como un ancla psicológica y fisiológica. Es un truco antiguo que nuestro cuerpo entiende perfectamente. Estamos dando una orden clara a nuestro organismo: desconexión total, activación del modo sueño. Y esto es imprescindible para un descanso de calidad.

Escaneo corporal: recuperación mental que comienza desde el cuerpo

Vivir en un mundo hiperconectado significa acumular tensión sin darnos cuenta. Nuestra mente está constantemente activa, rumiando pensamientos, planificando, recordando. Pero, ¿qué pasa si la conectamos con nuestro cuerpo para desactivar este bucle infinito?

El escaneo corporal es una práctica sencilla pero poderosa. Consiste en prestar atención progresiva a diferentes partes del cuerpo, una por una. Esta técnica reduce la tensión acumulada e interrumpe el flujo constante de pensamientos, neutralizando los negativos y obsesivos. Elena Benvenuti lo confirma: «Es una práctica sencilla pero poderosa para recuperar la verdadera calma. Entrenar la consciencia corporal mejora la capacidad de regular el estrés y la rumiación mental».

Probémoslo: cierra los ojos, respira profundamente y siente cada parte de tu cuerpo. Es un escudo contra el estrés del día.

Es nuestra solución personal para deshacernos del estrés antes de que afecte nuestro sueño. Una técnica de autocuidado que nos permite reconectar con nosotras mismas y preparar la mente para un sueño tranquilo. Es un secreto oculto para la paz interior.

Releyendo el día: cambiando la forma en que damos vueltas a las cosas

Al final del día, nuestra mente tiene una tendencia peligrosa: enfatizar lo que no funcionó. Los errores, las tareas inconclusas, las palabras mal escogidas. Es un error de programación que nos impide avanzar. Pero, podemos reescribir este código.

Reconocer el progreso y las acciones completadas cambia la percepción del estrés y fortalece la motivación para levantarse al día siguiente con ganas. La calidad de nuestro diálogo interno influye directamente en la percepción de la eficacia personal y la resiliencia mental. La psicóloga Benvenuti aconseja: «Aprende, poco a poco, a silenciar tu crítico interior centrándote en las cosas buenas que hiciste y dijiste durante el día».

Un cambio de perspectiva: tu mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Entrénala para ver lo positivo.

Este ejercicio de gratitud y autorreconocimiento es un impulso definitivo para nuestra autoestima. Nos ayuda a cerrar el día con una sensación de paz y satisfacción, en lugar de rumiar sobre lo que salió mal. Es un truco psicológico que nos lleva a un sueño más profundo y reparador.

Cena e infusiones: las mejores para favorecer el sueño

La cena no es solo la última comida del día, es una preparación para el sueño. Una cena ideal no debería ser pesada, sino más bien preparar el cuerpo para el descanso. La nutricionista Emanuela Mattiuzzi lo explica sin rodeos: «Las proteínas ligeras, las verduras cocidas y las grasas saludables ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a reducir los despertares nocturnos. Evita los picos de azúcar y las comidas a altas horas de la noche, ya que mantienen el metabolismo activo cuando debería estar ralentizándose».

El objetivo es facilitar la digestión y estabilizar el sistema nervioso. En las dos horas previas a ir a dormir, la atención se centra en la regulación psicofísica. Las infusiones de hierbas, tomadas aproximadamente una hora antes de dormir, son increíblemente útiles. Las mezclas de manzanilla, melisa, pasiflora y tila favorecen la relajación.

Mi consejo es claro: elige una cena ligera y una infusión caliente. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.

Evita añadir azúcar a la infusión y tómala tibia, con calma, tal vez envuelta en tu manta favorita, en una posición cómoda. Estas elecciones inteligentes son un ahorro de energía para el día siguiente y un imprescindible para nuestra salud general.

Aplicar estos seis hábitos no es un sacrificio, es una inversión estratégica en nuestra energía y bienestar. No esperes a la semana próxima o al mes que viene. Cada noche es una oportunidad para empezar de nuevo, para reescribir el guion de tu mañana. Las pequeñas acciones de hoy se convierten en los grandes cambios de mañana.

¿Estamos realmente preparadas para transformar nuestras mañanas con el poder de la noche?