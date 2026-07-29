Elena Daprá: Un ús saludable d’Instagram implica entrar amb propòsit i saber quan eixir

Hi ha moments en què un deixa de fer les coses de forma conscient sense amb prou feines adonar-te’n del que està perdent pel camí. Primer es desbloqueja la pantalla per pur abonament, després es llisca sense rumb i, amb el temps, eixe gest quotidià acaba convertint-se en un autèntic mur infranquejable per a la nostra tranquil·litat.
Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan comprovem el ràpid que les nostres rutines es converteixen en cadenes invisibles. El veritable problema no és la tecnologia en si mateixa, sinó el silenciós avanç del pilot automàtic en la nostra rutina diària.
El perill ocult darrere del pilot automàtic
Quan el cervell deixa d’enfrontar-se a les decisions conscients, la capacitat de concentració es ressent de forma alarmant. El que abans era un simple moment de descans es transforma de sobte en una muntanya impossible d’escalar.
La psicòloga integrativa Elena Daprá adverteix en un recent anàlisi que com més costa realitzar un esforç conscient, major és la necessitat urgent de parar-lo. Ignorar aquest comportament només accelera la pèrdua de control, estabilitat i atenció general.
La por a perdre’s alguna cosa provoca que moltes persones entren en un cercle viciós d’inactivitat mental del qual resulta molt difícil eixir sense eines professionals. Aquest bucle constant es menja hores vitals del nostre dia.
La solució definitiva: començar per un sol propòsit
No cal llançar el telèfon per la finestra ni aïllar-se del món des del primer dia. La clau per recuperar l’autonomia residix en una estratègia tan senzilla com efectiva: entrar amb un propòsit clar i eixir quan un ho decidix.
Facilitar al màxim el procés és l’únic camí real per crear hàbits saludables en el nostre organisme. Anar de menys a més garantix una recuperació segura de les capacitats cognitives que el nostre benestar agrairà enormement a llarg termini.
Cada petita pausa representa una oportunitat d’or per reactivar la creativitat, la regulació emocional i el sistema d’atenció sense posar en risc la nostra tranquil·litat. La constància, i no la prohibició desmesurada, és l’eina que canvia radicalment les regles del joc.
T’havies plantejat mai que un gest tan simple com desbloquejar el mòbil sense pensar podia marcar un abans i un després en la teua qualitat de vida?