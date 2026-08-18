Descobreix la ruta en camper més espectacular d’Espanya: 17 fars de la Costa da Morte per al teu cap de setmana

Cansat de la rutina, de les mateixes quatre parets i de veure sempre els mateixos paisatges? Busques una escapada que et reiniciï l’ànima i et connecti amb la natura més salvatge?
Sabem que sí. Aquesta sensació d’esgotament és un senyal. El teu cos i la teva ment et demanen a crits una desconnexió real, una que et porti més enllà del que coneixes.
Imagina’t ara la llibertat total. Una ruta on tu marques el ritme, amb el vent a la cara i el so potent de l’Atlàntic com a banda sonora. Un viatge on cada corba et descobreix un far imponent, custodi de llegendes i paisatges d’una bellesa gairebé irracional.
Però no qualsevol ruta. Parlem d’aquella que et promet una aventura autèntica, sense filtres, que t’enganxarà des del primer quilòmetre i et deixarà sense paraules. La que molts busquen i pocs troben.
Això és la Costa da Morte de Galícia. Una ruta en camper que ja és un secret a veus entre els amants de l’aventura, considerada la més espectacular d’Espanya. Prepara’t per recórrer 17 municipis i enamorar-te dels seus fars en un sol cap de setmana.
Aquesta franja de terra, que s’estén des de Malpica, al nord-oest de la província d’A Coruña, fins al mític far de Fisterra, és un testimoni viu del poder indomable de la natura. El seu nom, Costa da Morte, ja ens avisa: un litoral perillós que ha estat escenari de naufragis històrics i ha alimentat innumerables llegendes. (Sí, nosaltres també sentim la pell de gallina).
Però aquesta mateixa bravura és el que la fa tan magnètica. És un lloc on la història, la mar i la llibertat de la teva camper es fusionen. Vuitanta quilòmetres de pura emoció, penya-segats de vertigen i fars que t’observen des de l’horitzó.
La zona nord: on el vent esculpeix històries
Per aprofitar al màxim aquesta experiència definitiva, el consell és dividir-la en dos dies. Comença la teva incursió per la zona nord. La primera parada imprescindible és el Faro de Punta Nariga, una obra mestra de l’arquitecte César Portela.
La seva estructura, com el mascaró de proa d’un vaixell, sembla voler endinsar-se a l’Atlàntic. És un dels dissenys més sorprenents que he vist mai en un far.
Al seu voltant, les escultures naturals, modelades pel vent en les roques de granit, et deixaran bocabadat. Un autèntic museu a cel obert, on l’art és obra de la natura i del pas del temps.
Seguint la ruta, fes una parada obligatòria a Corme i al seu Faro Roncudo. El recorregut pel port mariner de Corme et portarà directament als penya-segats de Punta O Roncudo. El seu nom, que prové del so “ronc” i fort que fa el mar en xocar contra les roques, ja és tota una declaració d’intencions.
I per tancar aquest primer dia trepidant, arriba al Faro de Cabo Vilán. Situat sobre un penya-segat a més de 100 metres d’altura, és un lloc d’una bellesa salvatge aclaparadora. Un curiós i impactant detall: va ser el primer far elèctric d’Espanya, l’any 1896. No hi ha millor lloc per gaudir d’una posta de sol que et robarà l’alè.
El sud salvatge: de cascades a la fi del món
El segon dia de la teva aventura gallega et portarà al cor més místic de la Costa da Morte. Comença al Santuari de la Virxe da Barca a Muxía, un temple emblemàtic a tocar de l’oceà.
Als seus voltants, descobriràs la Pedra de Abalar i la Pedra dos Cadrados, amb les seves llegendes vinculades al culte jacobeu. Un espai carregat de misticisme on la història i la fe es troben amb la fúria del mar.
Després, una parada imprescindible: la Cascada d’Ézaro i la Platja de Carnota. Saps que és l’únic riu d’Europa Continental que desemboca al mar en forma de cascada? És un espectacle natural que et deixarà sense alè, un d’aquells moments que es queden gravats per sempre.
A pocs minuts, trobaràs la Platja de Carnota, una mitja lluna de sorra fina de més de 7 quilòmetres de longitud. Un espai gairebé infinit, recolzat per un impressionant ecosistema dunar, ideal per estirar les cames i sentir la immensitat.
I finalment, la gran meta d’aquest viatges viral: el Cabo Fisterra. Conegut antigament com el “fin del mundo”, ofereix una vista panoràmica espectacular de l’Atlàntic. És el punt perfecte per acabar la teva ruta, amb les piles totalment carregades i la ment plena de records inesborrables.
En un món que sovint ens convida a la rapidesa, aquesta ruta és un bàlsam, una oportunitat per connectar amb allò que realment importa. L’experiència de la camper afegeix un nivell de llibertat i autenticitat que cap hotel pot igualar.
No deixis que aquesta aventura es quedi només en un somni. El cap de setmana ideal per a la teva camper t’està esperant. El mar i les seves històries et criden. L’oportunitat de viure una experiència tan autèntica i transformadora no la perdem cada dia, oi?
Acabes de descobrir el teu pròxim destí imprescindible. Ara ja saps el secret per escapar-te de veritat i renovar energies. T’atreveixes a traçar el teu propi rumb per la Costa da Morte?