«Desconcerta els investigadors»: l’anomalia profunda que va provocar el violent tremolor a les costes japoneses

El Japó és, probablement, el país més preparat del planeta per suportar l’infern sota els seus peus. (Sí, nosaltres també alucinem amb la seva capacitat de resposta).
Però el que acaba de passar a l’illa de Kyushu ha aconseguit trencar tots els esquemes tradicionals de la geologia moderna. (I la comunitat científica internacional no surt de la seva perplexitat).
La violència anòmala que sacseja Kyushu
Tot va començar quan un sisme violent va colpejar amb una força destructiva brutal a la zona de Kumamoto. La magnitud de moment es va fixar en 6.8, mentre que l’agència nipona va elevar-la fins a 7.1.
Més de 150.000 persones van ser evacuades d’urgència mentre el pànic s’apoderava d’una urbs amb més de 700.000 habitants. El veritable problema no va ser només la sacsejada, sinó on i com es va produir.
La immensa majoria dels terratrèmols greus al país es registren mar endins a causa de la subducció entre plaques tectòniques. Aquest cop, la falla va rebentar de manera totalment inesperada a l’interior de la massa continental.
Per què els sismòlegs parlen d’un fenomen estrany
Segons detallen experts de la talla de la Universitat de Yale, les anomenades fractures intraplaca són extremadament infreqüents. La tensió acumulada va aconseguir reactivar antigues falles que es creien completament inactives.
La pròpia placa es va sfonsar i es va sfosrar horitzontalment en patir una torsió angular extrema. L’hipocentre es va situar a tot just 10 quilòmetres de profunditat sota la superfície.
Aquesta poca profunditat va concentrar tota l’energia destructiva directament on trepitgem, provocant danys severs en edificis comercials i estructures locals. (Una autèntica prova de foc per a la zona).
El perill latent i el miracle de la prevenció
Tot i l’alarma inicial i una alerta de tsunami preventiva que es va retirar en una hora, no es va moure el fons marí. Això va evitar una catàstrofe major en forma d’onades gegants a la costa.
Encara que el risc de lliscaments de terra continua sobre la taula, la tragèdia humana s’ha minimitzat gràcies a la tecnologia. Els trens bala es van aturar de manera automàtica en mil·lèsimes de segon.
¿Sabies que aquesta xarxa d’alerta prèvia salva literalment milers de vides cada any davant de qualsevol imprevist? Quedem a l’espera de veure com evoluciona la reparació de danys a la regió.
La naturalesa ens recorda sovint que fins i tot el territori més fort pot patir esquerdes invisibles. Assegura’t de seguir de prop com s’adapta la ciència a aquests nous avisos terrestres.