Els psicòlegs confirmen què significa que un pare repari sempre els objectes trencats en comptes de comprar-ne de nous

Vivim en una cultura d’allò efímer. Si alguna cosa es trenca, l’impuls immediat és buscar la versió més nova, més brillant i, sobretot, més ràpida de conseguir. Creiem que estem sent eficients, però la psicologia moderna suggereix que, en fer-ho, estem llençant a les escombraries molt més que una simple joguina o un moble malmès.
Existeix un patró de comportament que els experts en salut mental han començat a observar amb lupa: els pares que sempre opten per la reparació en lloc del reemplaçament. No és una qüestió d’estalvi econòmic, ni tan sols de sostenibilitat. És, en essència, una poderosa eina de construcció d’identitat familiar que ha passat desapercebuda durant dècades.
La màgia oculta darrere d’un tornavís
Quan un nen veu el seu pare o mare seure a terra, envoltats d’eines, per arreglar alguna cosa que semblava inservible, no només està aprenent sobre mecànica. Està rebent un missatge subliminal d’una potència devastadora: les coses tenen valor, i nosaltres tenim el poder de tornar-los la vida.
Aquest acte transforma la percepció de l’objecte. Ja no és una mercaderia desitjable, sinó un company amb història. En dedicar temps a “curar” el que s’ha trencat, el pare transmet una paciència i una tenacitat que, tard o d’hora, es traduiran en la mateixa resiliència del nen. És un exercici d’intel·ligència emocional aplicat a la vida quotidiana.
Reparar junts no és només arreglar un objecte; és el moment en què es posen les bases de la confiança i el treball en equip, elements que sostenen la vostra relació durant anys. Sí, nosaltres també pensem que és un moment màgic que pot canviar el futur dels teus fills.
El curiós és que, mentre tu et centres que la frontissa torni a tancar o que la joguina torni a funcionar, ells estan gravant a foc la teva actitud davant la fallada. Si tu et frustres i llences l’objecte, ensenyes que l’error és motiu d’abandonament. Si et prens el temps d’entendre com funciona i l’arregles, ensenyes que l’error és simplement una oportunitat per millorar.
Per què el teu “jo” adult necessita tornar a reparar
És probable que pensis que avui no tens temps per dedicar una tarda a enganxar, cosir o cargolar. No obstant això, els estudis apunten que aquest tipus d’activitats són un antídot real contra l’estrès digital. En un món on tot és virtual i intangible, l’acte de reparar alguna cosa física ens retorna a la terra, ens ancla al present i ens regala una satisfacció genuïna que cap scroll infinit podrà oferir-te mai.
En reparar un objecte amb els teus fills, estàs reafirmant el paper que van exercir gran part de les seves vides: el de ser la teva guia i el teu refugi. Estàs creant un espai sagrat on no hi ha pantalles, no hi ha presses i l’èxit no es mesura en likes, sinó en el funcionament correcte del que abans estava trencat.
Aquesta connexió no es limita al moment de la reparació. Anys després, quan ells enfrontin els seus propis “objectes trencats” —que ja no seran joguines, sinó relacions o projectes professionals—, recordaran la imatge dels seus pares donant-li una segona oportunitat a alguna cosa que la resta del món hauria desestimat sense parpellejar.
El llegat que deixaràs a les seves mans
No es tracta que et converteixis en un expert en bricolatge de la nit al dia. Es tracta de la intenció. La propera vegada que alguna cosa es trenqui, resisteix la temptació d’obrir l’aplicació de compres del teu mòbil. Atura’t, mira l’objecte, mira el teu fill i pregunta-li: creus que podem arreglar-ho?
Aquesta simple pregunta és la clau que obre un nivell de connexió profunda. Estàs validant la seva capacitat de pensament crític i, de pas, estàs salvant un tros de la vostra història personal d’acabar a l’abocador.
És un petit canvi de paradigma que, encara que sembli insignificant avui, serà el fonament d’una generació menys ansiosa i més conscient de la seva capacitat per transformar la realitat. La propera vegada que alguna cosa es trenqui, no t’afanyis. Potser, en reparar-lo, estiguis arreglant alguna cosa molt més important dins de la teva família.
Al final, tot el que cuidem té la possibilitat de durar molt més del que imaginem. Què és el primer que intentaràs rescatar aquest cap de setmana?