Adéu a la calor a casa: arriba a Leroy Merlin el ventilador de sostre amb llum per 57,95 euros

L’estiu ha arribat sense avisar i, siguem sincers, tots estem buscant el mateix: abaixar la temperatura sense que la factura de la llum ens doni un disgust. Sí, nosaltres també hem estat rastrejant el mercat a la recerca d’aquesta alternativa a l’aire condicionat que no sigui un trasto gegant al mig del saló.
La resposta ha aparegut on menys ho esperàvem, oculta al catàleg de Leroy Merlin. I no, no és el típic ventilador d’oficina que espatlla tota la teva decoració, és alguna cosa radicalment diferent.
Disseny ocult i estalvi real
Estem davant d’un ventilador de sostre 2 en 1 que ha trencat totes les regles del disseny d’interiors. El més fascinant d’aquest model és la seva capacitat de camuflatge: quan està apagat, les aspes es pleguen automàticament i desapareixen de la nostra vista.
El resultat? Visualment, el que penja al teu sostre és un llum modern i minimalista, sense aquestes pales enormes que solen robar tot el protagonisme estètic. És el secret més ben guardat per mantenir l’ordre visual en dormitoris o despatxos mentre combatem la calor extrema.
La peça compta ara amb un descompte salvatge del 55%, deixant el seu preu final en uns imbatibles 57,95 euros.
Potència, silenci i tecnologia
No et deixis enganyar pel seu preu de saldo. Aquest model integra un motor de corrent continu (DC) de 30 W, la qual cosa significa un consum energètic irrisori comparat amb els motors d’inducció convencionals. A més, és un alleujament per a les nostres orelles: funciona de manera molt més estable, constant i, sobretot, silenciosa.
Què més ens ofereix aquest imprescindible d’estiu? Disposa de sis velocitats diferents per controlar el flux d’aire al mil·límetre i una funció de gir reversible. Això últim és vital: a l’hivern inverteix el sentit per redistribuir la calor acumulada al sostre. Sí, és una inversió que realment amortitzes durant els dotze mesos de l’any.
La il·luminació, un altre punt fort, arriba fins als 6600 lúmens amb tecnologia LED regulable. Pots triar entre llum càlida, neutra o freda segons l’ambient que busquis. I sí, té funció de memòria: el ventilador recorda la teva configuració favorita perquè no hagis de trastejar amb el comandament cada vegada que l’encens. Un petit detall que s’agraeix molt en el dia a dia.
El detall que marca la diferència
Tot el control es gestiona mitjançant un comandament a distància que inclou temporitzador. És perfecte per a aquells dies de baf en què vols deixar-lo funcionant mentre et quedes adormida, sense haver de preocupar-te per aixecar-te a apagar-lo manualment. La comoditat, per damunt de tot.
Amb un diàmetre de 107 cm quan està en ple funcionament, està pensat per a estances de grandària mitjana (entre 13 i 20 metres quadrats). És la solució tècnica definitiva per al dormitori o aquell petit despatx on la calor es torna insuportable a mitja tarda.
Si tens una estança amb decoració tipus ‘pop’ o simplement busques alguna cosa que no saturi visualment l’espai, aquest format retràctil es convertirà en el teu millor aliat aquest estiu.
Ara, la pregunta és quant durarà l’estoc. Amb aquesta rebaixa i la calor estrenyent a tota la península, és més que probable que les unitats volin dels prestatges abans del previst. Ja tens clar en quina habitació instal·laràs aquest petit salvavides?