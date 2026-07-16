Segons Antonio Lozano, la felicitat resideix en la qualitat dels nostres llaços personals

Tots, en algun moment de les nostres vides, ens hem despertat a les tres de la matinada amb la mateixa inquietud existencial: per a què sóc aquí realment? Cerquem respostes en l’èxit professional, en el saldo del nostre compte bancari o en el reconeixement social, però al final del dia, aquesta sensació de buit persisteix. (Sí, nosaltres també ens hem sentit així moltes vegades).
La ciència, després de dècades analitzant milers de persones de diferents cultures i estrats socials, ha arribat a una conclusió que probablement et sorprengui. No es tracta d’una meta inabastable ni d’un pla mestre que hagis d’executar a soles. Existeix un factor determinant que separa els que viuen amb plenitud dels que simplement deixen passar el temps.
La revelació que canvia les regles del joc
El propòsit de vida no és una destinació a la qual arribes després d’anys de sacrifici. Segons els estudis més recents en psicologia positiva, el propòsit és un pont relacional. No es troba mirant cap endins, sinó cap enfora, en la qualitat dels vincles que construïm amb els altres. El secret de la felicitat no és una possessió, és una connexió.
És curiós com ens han venut la idea de l'”heroi solitari” que assoleix l’èxit pel seu propi peu. Res més lluny de la realitat. Les persones que declaren sentir-se més realitzades són aquelles que han integrat els altres en la seva definició d’èxit. La felicitat, quan és compartida, no es divideix; es multiplica de forma exponencial.
El tip secret: Si cerques el teu propòsit, no preguntis “què vull aconseguir?”, pregunta “a qui puc ajudar avui?”. El canvi d’enfocament allibera dopamina instantània i redueix l’estrès de forma dràstica.
Per què ens costa tant acceptar-ho?
Vivim en una societat hiperindividualista on el “jo” és el centre de gravetat. Ens sentim pressionats a tenir un propòsit grandiós, alguna cosa que deixi empremta a la història. Però aquest excés d’ambició és el pitjor enemic de la pau mental. La ciència suggereix que el propòsit s’amaga en els detalls quotidians i en la constància d’estar present per als que ens envolten.
Quan enfoquem la nostra energia a enfortir les nostres relacions, ocorre un fenomen fascinant: la nostra percepció del temps canvia. Deixem de comptar els dies per arribar a un objectiu futur i comencem a valorar els moments que construeixen la nostra realitat present. És la diferència entre sobreviure i viure amb propòsit.
L’efecte protector dels vincles
No és només una qüestió de benestar emocional, és pura biologia. Els estudis longitudinals, com el famós estudi de Harvard sobre el desenvolupament adult, han demostrat que la qualitat de les nostres relacions és el predictor número u de la nostra salut a llarg termini. Tenir vincles sòlids redueix els nivells de cortisol, millora el sistema immunològic i, literalment, allarga la nostra esperança de vida.
Sabies que la solitud no desitjada té efectes físics comparables a fumar quinze cigarrets al dia? És una xifra alarmant. En prioritzar el teu propòsit relacional, no només estàs donant sentit als teus dies, estàs construint una assegurança de vida real i tangible contra el desgast emocional que l’entorn actual ens imposa.
Com posar-ho en pràctica avui mateix
No necessites canviar de feina, mudar-te de ciutat ni fer un viatge espiritual a l’altre costat del món. Pots començar aquesta mateixa tarda. El propòsit es construeix a través de l’atenció deliberada cap als altres. Escolta amb curiositat, valida les emocions dels que tens a prop i sigues una presència constant en la vida de les persones que t’importen.
És una tècnica senzilla que no requereix inversió, només voluntat. Moltes vegades, el que més necessiten els nostres éssers estimats no és un consell brillant, sinó la nostra presència plena i sense distraccions. Aquest petit gest és un acte de valentia en un món que ens distreu constantment amb el soroll digital.
Si alguna vegada sents que has perdut el rumb, no entris en pànic. Simplement atura’t i mira qui tens al teu costat. Aquí, en aquest intercanvi humà, és on resideix l’essència del teu propòsit. No és un gran pla ocult; és la xarxa d’afectes que tu mateix has teixit al llarg dels anys. T’havies parat a pensar que, potser, el teu gran propòsit sempre ha estat just al teu davant?