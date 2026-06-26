Adiós al calor en casa: llega a Leroy Merlin el ventilador de techo con luz por 57,95 euros

El verano ha llegado sin avisar y, seamos sinceros, todos estamos buscando lo mismo: bajar la temperatura sin que la factura de la luz nos dé un disgusto. Sí, nosotros también hemos estado rastreando el mercado en busca de esa alternativa al aire acondicionado que no sea un trasto gigante en medio del salón.

La respuesta ha aparecido donde menos lo esperábamos, oculta en el catálogo de Leroy Merlin. Y no, no es el típico ventilador de oficina que arruina toda tu decoración, es algo radicalmente diferente.

Diseño oculto y ahorro real

Estamos ante un ventilador de techo 2 en 1 que ha roto todas las reglas del diseño de interiores. Lo más fascinante de este modelo es su capacidad de camuflaje: cuando está apagado, las aspas se pliegan automáticamente y desaparecen de nuestra vista.

¿El resultado? Visualmente, lo que cuelga en tu techo es una lámpara moderna y minimalista, sin esas palas enormes que suelen robar todo el protagonismo estético. Es el secreto mejor guardado para mantener el orden visual en dormitorios o despachos mientras combatimos el calor extremo.

La pieza cuenta ahora con un descuento salvaje del 55%, dejando su precio final en unos imbatibles 57,95 euros.

Potencia, silencio y tecnología

No te dejes engañar por su precio de saldo. Este modelo integra un motor de corriente continua (DC) de 30 W, lo que significa un consumo energético irrisorio comparado con los motores de inducción convencionales. Además, es un alivio para nuestros oídos: funciona de manera mucho más estable, constante y, sobre todo, silenciosa.

¿Qué más nos ofrece este imprescindible de verano? Dispone de seis velocidades diferentes para controlar el flujo de aire al milímetro y una función de giro reversible. Esto último es vital: en invierno invierte el sentido para redistribuir el calor acumulado en el techo. Sí, es una inversión que realmente amortizas durante los doce meses del año.

La iluminación, otro punto fuerte, llega hasta los 6600 lúmenes con tecnología LED regulable. Puedes elegir entre luz cálida, neutra o fría según el ambiente que busques. Y sí, tiene función de memoria: el ventilador recuerda tu configuración favorita para que no tengas que trastear con el mando cada vez que lo enciendes. Un pequeño detalle que se agradece mucho en el día a día.

El detalle que marca la diferencia

Todo el control se gestiona mediante un mando a distancia que incluye temporizador. Es perfecto para esos días de bochorno en los que quieres dejarlo funcionando mientras te quedas dormida, sin tener que preocuparte por levantarte a apagarlo manualmente. La comodidad, por encima de todo.

Con un diámetro de 107 cm cuando está en pleno funcionamiento, está pensado para estancias de tamaño mediano (entre 13 y 20 metros cuadrados). Es la solución técnica definitiva para el dormitorio o ese pequeño despacho donde el calor se vuelve insoportable a media tarde.

Si tienes una estancia con decoración tipo ‘pop’ o simplemente buscas algo que no sature visualmente el espacio, este formato retráctil se convertirá en tu mejor aliado este verano.

Ahora, la pregunta es cuánto durará el stock. Con esta rebaja y el calor apretando en toda la península, es más que probable que las unidades vuelen de los estantes antes de lo previsto. ¿Ya tienes claro en qué habitación instalarás este pequeño salvavidas?