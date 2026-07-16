Adéu als texans clàssics: les xarxes socials bategen com a «pantalons assassins» l’última i polèmica bogeria de Zara

Portes dies veient el mateix pantaló per totes bandes. Apareix al teu feed d’Instagram, inunda els teus vídeos de TikTok i sembla ser la peça definitiva per salvar qualsevol look aquest mes. (Sí, nosaltres també hem sentit la temptació de donar-li al botó d’afegir a la cistella).
Però espera un segon. Abans que introdueixis les dades de la teva targeta, has de saber que internet s’ha aixecat en armes contra aquesta nova referència de Zara. El que semblava ser l’èxit de la temporada s’ha convertit, de la nit al dia, en el blanc de totes les crítiques. Els usuaris els han batejat com els “pantalons assassins” i el motiu no és precisament el seu preu.
La trampa viral darrere del disseny
Quan una peça es fa viral, l’algoritme ens encega. Veiem influencers lluint-los amb un ajustament perfecte, però la realitat al provador de casa està sent molt diferent. El problema no és l’estil, que a primera vista és impecable, sinó l’arquitectura de la peça. Els compradors denuncien problemes greus de patronatge que fan que l’experiència d’ús sigui qualsevol cosa menys còmoda.
La xarxa s’ha omplert de testimonis sobre com la peça deforma la silueta, com els teixits no transpiren com haurien i, el més preocupant, com l’estructura del pantaló sembla dissenyada per ser una autèntica tortura després de tot just una hora d’ús. És l’exemple perfecte de com el màrqueting visual pot enganyar un consumidor que només veu una foto retocada en una xarxa social.
La lletra petita: L’allau de devolucions a les botigues físiques de la marca està sent massiva. Si decideixes comprar-los per comprovar-ho per tu mateix, guarda el tiquet com si fos or, perquè el consens general apunta que acabaràs passant pel taulell d’atenció al client més aviat que tard.
Per què Zara ha desfermat aquesta tempesta
No és la primera vegada que la marca gallega llança un producte que genera polèmica, però aquesta vegada la velocitat de la reacció negativa és inaudita. El que ha enfadat realment la comunitat no és només la incomoditat dels pantalons, sinó la desconnexió entre la promesa d’estil i la realitat funcional de la peça. Ens han venut una fantasia que, al contacte amb el cos, s’esfondra.
Aquesta tendència a la “viralitat ràpida” està provocant que moltes firmes prioritzin l’impacte visual d’una peça per a un vídeo de quinze segons per sobre de la qualitat del tall. És l’era del consum d’usar i tirar, on la peça sembla fantàstica davant la càmera, però falla estrepitosament quan intentes caminar amb ella o seure a fer un beure.
El cost ocult de comprar tendències impulsives
El veritable problema d’aquests “pantalons assassins” és la frustració que generen. Comprem amb l’esperança d’aconseguir aquest look de passarel·la i acabem amb una peça que es queda a l’armari ocupant espai. És el cicle del fast fashion que, de vegades, ens fa oblidar que el més intel·ligent és la compra racional i no la compra per impuls digital.
La lliçó aquí és clara: no tot el que brilla a TikTok és or (ni és còmode). La pròxima vegada que vegis una peça que sembla estar conquerint tot internet, atura’t un minut abans de comprar-la. Pregunta’t si realment s’ajusta al teu cos o si simplement t’has deixat portar per la pressió de l’algoritme. La teva butxaca i la teva comoditat t’ho agrairan a llarg termini.
Què has de fer ara?
Si ja els has demanat, el millor és que et preparis per a la prova de foc a casa. Prova-te’ls amb calma, mou-te, seu i camina. Si sents que la peça et limita, no tinguis por a tornar-la. Les tendències van i vénen, però la roba que realment val la pena és aquella que et permet viure el teu dia a dia sense haver d’estar pendent de si la costura et clava o el teixit no cedeix.
Havies vist ja aquest debat a les teves xarxes o et vas deslliurar de la temptació de comprar-los a temps? De vegades, escoltar la comunitat és la millor forma d’estalviar diners i evitar disgustos. Al final del dia, la moda hauria de ser una eina per expressar-nos, no una tortura imposada per una moda passatgera. Quina serà la següent peça que ens intentarà vendre internet la pròxima setmana?