El mapa definitiu de les platges de Girona guardonades amb bandera blava per a aquest estiu de vacances

Arriba juliol i amb ell, l’eterna pregunta de cada any: on podem banyar-nos sense patir per la massificació o la falta de serveis? (Sí, sabem que estàs cansat de fer voltes buscant un lloc on no et sentis com una sardina en llauna).
Aquest 2026, la Costa Brava torna a alçar-se com la destinació estrella, però no totes les platges són iguals. La Bandera Blava és aquest segell que separa el gra de la palla, garantint que l’aigua, la seguretat i l’accessibilitat compleixen amb els estàndards més exigents d’Europa. (I creu-nos, aquest estiu el segell importa més que mai).
La Fosca i Montgó: el paradís a tocar de la mà
A Palamós, La Fosca continua sent la joia de la corona. És un clàssic que mai falla, especialment si busques sorra fina on els més petits puguin gaudir sense perills constants. El seu manteniment és impecable, consolidant-se any rere any com una aposta segura per a les famílies.
Si prefereixes alguna cosa més salvatge sense perdre la comoditat, la Cala Montgó a Torroella de Montgrí és la teva opció. Aquí l’aigua transparent i l’oferta d’activitats nàutiques es combinen amb una vigilància professional que et permet relaxar la ment mentre els nens juguen.
Sa Conca i Fenals: exclusivitat i seguretat
Busques aquest racó que sembla tret d’una revista? Sa Conca, a Platja d’Aro, és famosa no només pel seu entorn privilegiat envoltat de penya-segats, sinó perquè l’accés és senzill i compta amb tots els equipaments necessaris per no haver de preocupar-te per res. A més, sempre hi ha algun detall curiós que la fa inoblidable.
D’altra banda, la platja de Fenals a Lloret de Mar demostra que es pot tenir qualitat ambiental i serveis de gran ciutat sense sacrificar la tranquil·litat. Amb accessos adaptats i una gestió municipal rigorosa, s’ha convertit en l’estàndard d’or per als qui valoren la comoditat per sobre de tot.
Cal recordar que gairebé una trentena de platges a Girona ostenten aquest distintiu el 2026. No et conformis amb menys; busca sempre el segell visual abans d’estendre la tovallola. És el filtre més fiable que tindràs aquestes vacances.
Blanes i Calella de Palafrugell: qualitat sense excuses
El litoral gironí comença fort a Blanes amb la platja de S’Abanell. És el punt ideal per als qui busquen amplitud; aquí és difícil sentir l’asfíxia de les aglomeracions, i la seva oferta esportiva està tan ben condicionada que podries passar el dia sencer sense sortir de la sorra.
Si prefereixes un ambient més íntim, Canadell a Calella de Palafrugell és l’elecció perfecta al Baix Empordà. Tot i que la seva mida és reduïda, no li falta ni un detall quant a serveis bàsics i accessibilitat. És la prova que la mida no importa quan la gestió de l’entorn urbà i la neteja de l’aigua són exemplars.
Recorda que aquestes platges no només ofereixen una bona capbussada; ofereixen tranquil·litat, un bé molt escàs durant aquestes setmanes de calor extrema. Ja has triat quina serà la teva pròxima destinació per a aquest cap de setmana? (Nosaltres tenim clar que el blau de Girona sempre és una decisió intel·ligent).