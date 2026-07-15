El mapa definitivo de las playas de Girona galardonadas con bandera azul para estas vacaciones de verano

Llega julio y con él, la eterna pregunta de cada año: ¿dónde podemos bañarnos sin sufrir por la masificación o la falta de servicios? (Sí, sabemos que estás cansado de dar vueltas buscando un lugar donde no te sientas como una sardina en lata).

Este 2026, la Costa Brava vuelve a alzarse como el destino estrella, pero no todas las playas son iguales. La Bandera Azul es ese sello que separa el grano de la paja, garantizando que el agua, la seguridad y la accesibilidad cumplen con los estándares más exigentes de Europa. (Y créenos, este verano el sello importa más que nunca).

La Fosca y Montgó: el paraíso al alcance de la mano

En Palamós, La Fosca sigue siendo la joya de la corona. Es un clásico que nunca falla, especialmente si buscas arena fina donde los más pequeños puedan disfrutar sin peligros constantes. Su mantenimiento es impecable, consolidándose año tras año como una apuesta segura para las familias.

Si prefieres algo más salvaje sin perder la comodidad, la Cala Montgó en Torroella de Montgrí es tu opción. Aquí el agua transparente y la oferta de actividades náuticas se combinan con una vigilancia profesional que te permite relajar la mente mientras los niños juegan.

Sa Conca y Fenals: exclusividad y seguridad

¿Buscas ese rincón que parece sacado de una revista? Sa Conca, en Platja d’Aro, es famosa no solo por su entorno privilegiado rodeado de acantilados, sino porque el acceso es sencillo y cuenta con todos los equipamientos necesarios para no tener que preocuparte por nada. Además, siempre hay algún detalle curioso que la hace inolvidable.

Por otro lado, la playa de Fenals en Lloret de Mar demuestra que se puede tener calidad ambiental y servicios de gran ciudad sin sacrificar la tranquilidad. Con accesos adaptados y una gestión municipal rigurosa, se ha convertido en el estándar de oro para quienes valoran la comodidad por encima de todo.

Cabe recordar que casi una treintena de playas en Girona ostentan este distintivo en 2026. No te conformes con menos; busca siempre el sello visual antes de extender la toalla. Es el filtro más fiable que tendrás estas vacaciones.

Blanes y Calella de Palafrugell: calidad sin excusas

El litoral gerundense comienza fuerte en Blanes con la playa de S’Abanell. Es el punto ideal para quienes buscan amplitud; aquí es difícil sentir la asfixia de las aglomeraciones, y su oferta deportiva está tan bien acondicionada que podrías pasar el día entero sin salir de la arena.

Si prefieres un ambiente más íntimo, Canadell en Calella de Palafrugell es la elección perfecta en el Baix Empordà. Aunque su tamaño es reducido, no le falta ni un detalle en cuanto a servicios básicos y accesibilidad. Es la prueba de que el tamaño no importa cuando la gestión del entorno urbano y la limpieza del agua son ejemplares.

Recuerda que estas playas no solo ofrecen un buen chapuzón; ofrecen tranquilidad, un bien muy escaso durante estas semanas de calor extremo. ¿Ya has elegido cuál será tu próximo destino para este fin de semana? (Nosotros tenemos claro que el azul de Girona siempre es una decisión inteligente).