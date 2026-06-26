El poble entre vinyes i mar que és el refugi més especial de Marc Cucurella a Catalunya

Quan ets una estrella del futbol mundial, la fama et persegueix fins i tot a la sopa. Els estadis, els focus i la pressió constant fan que qualsevol figura pública somiï amb un sol objectiu: desaparèixer. I Marc Cucurella, el lateral que ens va fer vibrar a tots, no és una excepció. Ha trobat el seu lloc al món, un racó de Catalunya que barreja el millor de la nostra terra.
No parlem de les zones més massificades de la Costa Brava, ni dels punts calents on els paparazzi fan guàrdia. Marc ha optat per la discreció absoluta. S’ha refugiat en un petit municipi on el paisatge canvia de sobte: el verd intens de les vinyes es fon amb el blau profund del Mediterrani. És aquest tipus de contrast que et reinicia el sistema nerviós.
La combinació guanyadora: terra i mar
Què busca algú que viu entre Londres i el món sencer? Senzill: arrels. En aquest poble, que s’ha convertit en el seu búnquer personal, la vida transcorre a una altra velocitat. Aquí no hi ha presses ni catifes vermelles. Hi ha gent de tota la vida, aire pur i aquesta tranquil·litat que només et dona estar envoltat de ceps mentre olores la salabror del mar.
El que fa especial aquest destí, i per la qual cosa el futbolista el té sota clau, és la seva capacitat per passar desapercebut. Pots estar prenent un vi de la zona en una terrassa local i, a pocs metres, tenir una de les vistes més espectaculars de la costa. És una experiència de luxe, sí, però d’un luxe silenciós i natural.
El refugi de Cucurella no és una mansió de disseny fred; és una aposta per la tradició catalana. Un lloc on la cultura del vi s’uneix amb la brisa marina per oferir l’escenari perfecte de desconnexió total. Sí, nosaltres també ens hem quedat sorpresos en confirmar que, entre tant entrenament i viatge, el lateral troba temps per perdre’s pels camins de terra que creuen les vinyes.
És la prova que, per molt que brillis al camp, el cos sempre et demana tornar a allò bàsic, al que ens fa sentir com a casa. És un respir necessari que tots voldríem tenir a l’agenda després d’una temporada tan intensa.
Per què aquest racó està en boca de tothom
La zona que envolta el municipi és una joia que encara està fora dels grans radars del turisme massiu. Per això, el futbolista pot caminar pels seus carrers amb una llibertat que ja voldrien altres. L’orografia del terreny, amb turons suaus que baixen fins a la vora, crea petites cales i miradors on la privacitat està garantida.
A més, l’oferta gastronòmica de l’entorn és un altre dels seus grans secrets. Si visites la zona, no pots anar-te’n sense provar els productes de quilòmetre zero. Des del peix que entra a port cada matí fins als caldos que surten de les vinyes que envolten el poble. És una experiència que et canvia la forma de veure les vacances.
Sabies que el clima en aquesta part de la costa permet gaudir de la naturalesa gairebé tot l’any? És el motiu principal pel qual molts esportistes d’elit trien aquestes latituds per comprar una segona residència. Busquen aquest punt mitjà entre accessibilitat i pau extrema que sembla haver desaparegut a la resta d’Europa.
El llegat que en Marc està construint fora del camp
No es tracta només de tenir una casa, es tracta de tenir una història amb el territori. En instal·lar-s’hi, Marc Cucurella ha reafirmat la seva connexió amb les seves arrels, cosa que els seus seguidors valoren moltíssim. És inspirador veure que, malgrat tot l’èxit acumulat, el seu refugi segueix sent aquest lloc senzill on pot ser ell mateix.
Si alguna vegada somies a fer una escapada de cap de setmana, apunta la zona de les vinyes que miren al mar. Potser no et trobaràs amb ell —perquè la discreció és la norma de la casa—, però et garantim que trobaràs una cosa igual de valuosa: un tros de paradís on el rellotge simplement deixa de fer soroll.
Al final, la veritable qualitat de vida no està en el preu de la propietat, sinó en la capacitat de desconnectar del món digital i tornar a connectar amb la terra. I sembla que el futbolista ha trobat la fórmula exacta en aquest racó màgic del nostre mapa. T’animes a explorar les rutes entre vinyes aquest proper estiu?