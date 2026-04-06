Parece Grecia, pero está en Cataluña: la cala de aguas turquesas más impresionante de la Costa Brava está a poco más de una hora de Barcelona

El mar, en calma, refleja tonalidades que van del azul más profundo al turquesa más luminoso, como si alguien hubiera derramado pintura sobre la superficie. El aire tiene esa frescura salada que solo se respira lejos de las aglomeraciones, y el silencio solo se rompe por el murmullo constante de las olas. Es un lugar donde el tiempo parece perder importancia y la única urgencia es dejarse cautivar por su belleza.

El camino hacia un paraíso inesperado

Hay lugares que parecen sacados de una postal del mar Egeo, pero que, sorprendentemente, se encuentran cerca de casa. Tras un trayecto sinuoso, donde la carretera serpentea entre colinas y valles, la vista se abre de repente para revelar un mosaico de aguas turquesas, arena dorada y rocas salvajes. El contraste es tan potente que por un momento olvidas que aún estás en Cataluña.

Cala Jugadora: un paraíso inesperado

El viaje hasta aquí ya es toda una experiencia. Los que llegan en coche deben superar kilómetros de curvas cerradas y caminos estrechos. Los más atrevidos prefieren hacerlo a pie, atravesando senderos polvorientos que cruzan el Parque Natural del Cap de Creus, pasando por calas pequeñas y miradores naturales que obligan a detenerse para inmortalizar el paisaje.

Cala Jugadora: la cala que desafía la tramontana

Cala Jugadora

Uno de los rasgos más sorprendentes de este lugar es su tranquilidad, incluso en días en que la tramontana ruge sobre la Costa Brava. Protegida por un pequeño acantilado, la cala se mantiene serena, con olas suaves que llegan hasta la orilla.

Su geografía crea dos zonas diferenciadas: una playa de arena dorada, donde aún se pueden ver los restos de un antiguo refugio de pescadores, y un rincón rocoso ideal para aquellos que quieren alejarse de las grandes sábanas de toallas y disfrutar del sol directamente sobre la piedra.

Bañista en la Cala Jugadora

Con solo 15 metros de longitud, este pedacito de litoral conserva una esencia de playa virgen, donde la naturaleza aún impone sus reglas. Las aguas, con una gama infinita de azules, dejan entrever el fondo marino lleno de vida.

Un escenario perfecto para explorar

El agua es tan clara que, incluso sin gafas de buceo, se puede ver el movimiento lento de las salpas y el brillo plateado de los sargos. No es raro ver familias haciendo snorkel o pequeños grupos de submarinistas explorando las paredes rocosas y las formaciones submarinas.

La calma de la cala permite nadar sin prisa, extendiendo las brazadas bajo un sol que parece intensificar aún más el color turquesa del mar. Para quienes prefieren descansar, el sonido del agua rompiendo suavemente contra la roca crea una banda sonora natural que invita a desconectar.

Cuándo visitar la Cala Jugadora

Aunque el verano trae más visitantes, esta cala mantiene un encanto especial fuera de temporada. Los meses de junio y septiembre son ideales: la temperatura sigue siendo agradable, el mar conserva su calidez y la presencia humana se reduce drásticamente.

El paraíso casi para ti solo

Si tu objetivo es encontrar este paraíso casi para ti solo, lo mejor es llegar temprano por la mañana u optar por una tarde de finales de verano, cuando la luz se vuelve más dorada y el paisaje adquiere un tono aún más mágico.

Cómo llegar a Cala Jugadora

Para acceder, primero hay que llegar a Cadaqués. El trayecto ya es toda una aventura: la carretera GI-614 serpentea durante kilómetros, con vistas constantes del mar y la montaña. Una vez en el pueblo, hay que continuar hacia el Cap de Creus.

Desde el centro hasta la cala hay unos 8 km, que en coche se recorren en unos 17 minutos. Los más aventureros pueden optar por caminar: 7 km de sendero que atraviesan calas, bosques y acantilados, con un constante recordatorio de que el esfuerzo valdrá la pena.

Más allá de la cala: tesoros cercanos

Esta zona del Cap de Creus es un auténtico mosaico de pequeñas calas y rincones sorprendentes. Si tienes tiempo, vale la pena visitar:

Cala Guillola : Protegida y tranquila, ideal para nadar sin olas.

: Protegida y tranquila, ideal para nadar sin olas. Sa Sabolla : Con su paisaje salvaje y poco frecuentada.

: Con su paisaje salvaje y poco frecuentada. Cala Culip : Con aguas profundas y perfectas para el buceo.

: Con aguas profundas y perfectas para el buceo. Cala Taballera : Una pequeña joya escondida.

: Una pequeña joya escondida. Racó des Barrillers: Una lengua de mar entre dos cabos, con islotes que parecen flotar sobre el agua.

Consejos prácticos para visitar

Lleva calzado cómodo si optas por el camino a pie: el terreno es irregular.

si optas por el camino a pie: el terreno es irregular. No olvides agua y comida , ya que es una cala virgen sin servicios.

, ya que es una cala virgen sin servicios. Lleva máscara y tubo de snorkel para aprovechar al máximo la transparencia del agua.

para aprovechar al máximo la transparencia del agua. Recuerda que el espacio es pequeño: respeta el entorno y evita dejar residuos.

Esta cala es mucho más que un lugar donde pasar el día: es una experiencia que comienza con el trayecto y culmina con la sensación de haber descubierto un rincón donde el tiempo parece detenerse. Puede que parezca lejana, puede que parezca de otro país… pero está aquí, en nuestra Costa Brava, y está esperando que la descubras.