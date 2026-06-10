Un recorrido por el castillo califal mejor conservado de España: una joya medieval del siglo X con 14 torres

Seguro que estás buscando un destino diferente para tu próxima escapada y estás harto de los mismos pueblos masificados de siempre. El turismo de masas nos está robando la oportunidad de conectar con la verdadera historia, esa que se siente en los huesos al pisar piedras milenarias. Si buscas un lugar que te deje con la boca abierta, que sea barato y que no esté saturado de palos selfie, tenemos la solución definitiva para tu próximo fin de semana.

A veces miramos hacia afuera buscando grandes fortalezas medievales en Escocia o Francia, sin darnos cuenta de que en nuestro propio suelo tenemos auténticas joyas ocultas. (Sí, nosotros también cometemos este error a veces). Existe un lugar en el sur que desafía el tiempo y que ostenta un título que muy pocos conocen, a pesar de cambiar por completo la fisonomía de toda una comarca.

La fortaleza de Burgalimar: el secreto mejor guardado de Jaén

Hablamos del imponente Castillo de Burgalimar, situado en la localidad de Baños de la Encina, en plena provincia de Jaén. Esta edificación se ha consolidado oficialmente como el castillo califal mejor conservado de España y uno de los complejos fortificados andalusíes más intactos de todo el continente europeo. Su imponente silueta domina el paisaje del Alto Guadalquivir desde el siglo X, manteniendo en pie una arquitectura militar que parece inmune al paso de los siglos.

La historia que guardan sus muros es sencillamente fascinante. El origen exacto de esta edificación se vincula directamente al año 968, bajo el mandato del califa Al-Hakam II, un dato que los arqueólogos e historiadores han podido corroborar con total precisión gracias a una inscripción original que hoy se custodia en el Museo Arqueológico Nacional. Lo que hace verdaderamente único a Burgalimar es que mantiene su recinto exterior prácticamente original, construido mediante una técnica de tapial de mortero rojizo que le otorga su color tan característico y una resistencia sorprendente.

La letra pequeña de este viaje: Para disfrutar de la experiencia completa, es obligatorio reservar la visita guiada combinada que ofrece el Ayuntamiento local. No te limites a ver el castillo por fuera; la verdadera magia está en subir a su imponente Torre del Homenaje, construida posteriormente por los cristianos en mampostería irregular.

Un viaje en el tiempo que conecta con la Edad del Bronce

Pero el gran giro de guion de este viaje, este secreto que hace que la visita valga el doble, no está solo dentro de las murallas del califato. Justo al lado de la fortaleza, compartiendo protagonismo con el paisaje, se encuentra el impresionante yacimiento arqueológico de Peñalosa. Este asentamiento nos traslada de golpe mucho más atrás en el tiempo, directamente a la Edad del Bronce, permitiendo al viajero entender cómo funcionaba una sociedad compleja y ultraespecializada miles de años antes de la llegada de al-Ándalus.

El valor de Peñalosa radica en su importancia histórica vinculada a la minería y la metalurgia del cobre. Durante las excavaciones institucionales en este espolón de pizarra que hoy se encuentra parcialmente rodeado por las aguas del embalse del Rumblar, se han localizado restos brutales de escorias, antiguos hornos y ricos crisoles. Es una ventana arqueológica brutal que demuestra que esta zona de Jaén ya era un centro neurálgico industrial y económico crucial muchísimo antes de que los califas decidieran levantar sus catorce torres defensivas.

¿Sabías que la arquitectura en tapial de Burgalimar se realizaba vertiendo la mezcla por capas dentro de grandes cajones de madera? Este sistema permitía a los ingenieros musulmanes levantar murallas gigantescas, hiperresistentes y en un tiempo récord para contener las embestidas enemigas, una tecnología militar que ha sobrevivido mil años para que hoy puedas fotografiarla en alta definición.

@rams06_ El Castillo de Burgalimar (cuyo nombre original en árabe es Bury al-Hamma, que significa «Castillo de los Baños») es una de las fortalezas medievales más importantes del mundo. Está situado sobre un cerro en la localidad de Baños de la Encina, al norte de la provincia de Jaén, España. Es oficialmente el castillo más antiguo de España y el segundo mejor conservado de toda Europa#españa #madrid #america #latinos #viajes ♬ sonido original – Sueños Hispanos

Planifica tu escapada antes de que se vuelva masivo

El turismo de interior está viviendo un auténtico boom este año y los destinos de arqueología viva están subiendo como la espuma en las redes sociales. Las plazas para las visitas guiadas tanto al castillo andalusí como al yacimiento de la Edad del Bronce son muy limitadas los fines de semana debido a las lógicas restricciones de conservación del patrimonio histórico. Si quieres asegurar tu entrada al pasado y disfrutar de unas vistas espectaculares sin aglomeraciones, te recomendamos hacer tu reserva online hoy mismo.

Gastar el dinero en un viaje masificado y aburrido habiendo joyas andalusíes con secretos prehistóricos a pocas horas de coche es una decisión de la que te arrepentirás en tu vuelta a la rutina el lunes. ¿A quién convencerás para perderos juntos por las calles empedradas de Baños de la Encina este sábado?