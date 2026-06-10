Un recorregut pel castell califal millor conservat d’Espanya: una joia medieval del segle X amb 14 torres

Segur que estàs buscant un destí diferent per a la teva pròxima escapada i estàs fart dels mateixos pobles masificats de sempre. El turisme de masses ens està robant l’oportunitat de connectar amb la vertadera història, aquesta que se sent als ossos en trepitjar pedres mil·lenàries. Si busques un lloc que et deixi amb la boca oberta, que sigui barat i que no estigui saturat de pals selfie, tenim la solució definitiva per al teu pròxim cap de setmana.
A vegades mirem cap a fora buscant grans fortaleses medievals a Escòcia o França, sense adonar-nos que al nostre propi sòl tenim autèntiques joies ocultes. (Sí, nosaltres també cometem aquest error a vegades). Existeix un lloc al sud que desafia el temps i que ostenta un títol que molt pocs coneixen, tot i canviar per complet la fisonomia de tota una comarca.
La fortalesa de Burgalimar: el secret més ben guardat de Jaén
Parlem de l’imponent Castell de Burgalimar, situat a la localitat de Baños de la Encina, en plena província de Jaén. Aquesta edificació s’ha consolidat oficialment com el castell califal més ben conservat d’Espanya i un dels complexos fortificats andalusins més intactes de tot el continent europeu. La seva imponent silueta domina el paisatge de l’Alt Guadalquivir des del segle X, mantenint en peu una arquitectura militar que sembla immune al pas dels segles.
La història que guarden els seus murs és senzillament fascinant. L’origen exacte d’aquesta edificació es vincula directament a l’any 968, sota el mandat del califa Al-Hakam II, una dada que els arqueòlegs i historiadors han pogut corroborar amb total precisió gràcies a una inscripció original que avui es custodia al Museu Arqueològic Nacional. El que fa verdaderament únic Burgalimar és que manté el seu recinte exterior pràcticament original, construït mitjançant una tècnica de tàpia de morter vermellosa que li atorga el seu color tan característic i una resistència sorprenent.
La lletra petita d’aquest viatge: Per gaudir de l’experiència completa, és obligatori reservar la visita guiada combinada que ofereix l’Ajuntament local. No et limitis a veure el castell per fora; la vertadera màgia està a pujar a la seva imponent Torre de l’Homenatge, construïda posteriorment pels cristians en mamposteria irregular.
Un viatge en el temps que connecta amb l’Edat del Bronze
Però el gran gir de guió d’aquest viatge, aquest secret que fa que la visita valgui el doble, no està només dins de les muralles del califat. Just al costat de la fortalesa, compartint protagonisme con el paisatge, es troba l’impressionant jaciment arqueològic de Peñalosa. Aquest assentament ens trasllada de cop molt més enrere en el temps, directament a l’Edat del Bronze, permetent al viatger entendre com funcionava una societat complexa i ultraespecialitzada milers d’anys abans de l’arribada d’al-Àndalus.
El valor de Peñalosa radica en la seva importància històrica vinculada a la mineria i la metal·lúrgia del coure. Durant les excavacions institucionals en aquest esperó de pissarra que avui es troba parcialment rodejat per les aigües de l’embassament del Rumblar, s’han localitzat restes brutals d’escòries, antics forns i rics gresols. És una finestra arqueològica brutal que demostra que aquesta zona de Jaén ja era un centre neuràlgic industrial i econòmic crucial moltíssim abans que els califes decidissin aixecar les seves catorze torres defensives.
Sabies que l’arquitectura en tàpia de Burgalimar es realitzava abocant la barreja per capes dins de grans caixons de fusta? Aquest sistema permetia als enginyers musulmans aixecar muralles gegantines, hiperresistents i en un temps rècord per contenir les envestides enemigues, una tecnologia militar que ha sobreviscut mil anys perquè avui puguis fotografiar-la en alta definició.
Planifica la teva escapada abans que es torni massiu
El turisme d’interior està vivint un autèntic boom aquest any i els destins d’arqueologia viva estan pujant com l’escuma a les xarxes socials. Les places per a les visites guiades tant al castell andalusí com al jaciment de l’Edat del Bronze són molt limitades els caps de setmana a causa de les lògiques restriccions de conservació del patrimoni històric. Si vols assegurar la teva entrada al passat i gaudir d’unes vistes espectaculars sense aglomeracions, et recomanem fer la teva reserva online avui mateix.
Gastar els diners en un viatge massificat i avorrit havent-hi joies andalusines amb secrets prehistòrics a poques hores de cotxe és una decisió de la qual et penediràs en la teva tornada a la rutina el dilluns. A qui convenceràs per perdre-us junts pels carrers empedrats de Baños de la Encina aquest dissabte?