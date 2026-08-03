Amaia Montero ha vuelto a la música y se está hablando muchísimo de esta nueva etapa de la cantante al frente de La Oreja de Van Gogh. Este fin de semana mismo, la hemos visto actuar en dos conciertos en San Sebastián que han servido para verla feliz y radiante en casa después de una época que ha sido muy oscura. Cabe recordar que la artista acaparó todos los titulares por los problemas de salud mental que sufrió en el pasado. Ahora, más recuperada, ha querido recordar aquella etapa en el pozo en una entrevista para dar ánimos a quienes estén viviendo un momento similar. De todo se sale, que dicen.

La vasca ha concedido una entrevista a El Diario Vasco en la que ha hecho balance de esta nueva etapa y donde ha hablado sin tapujos tanto de su estado de salud como de la polémica salida de Leire Martínez, la vocalista que la sustituyó durante los últimos diecisiete años. Le ha gustado volver a primera línea y eso que le preocupaba: «Me lancé a la piscina sin expectativas, solo para disfrutar, y ha sido maravilloso». Han sido meses de trabajo «muy duro» y «con obstáculos«, pero cree que lo han superado de una manera mágica: «Conservamos lo mejor del principio, las risas y la complicidad de cuando teníamos 20 años, pero con la tranquilidad de estar ya alrededor de los 50».

No ha querido mojarse sobre el despido de Leire, ya que cree que «no tiene nada que ver» con ella. Eso sí, Amaia Montero ha defendido al grupo y ha cargado contra lo que decía su antecesora: «Me preocupaba que estuviera trascendiendo solo una versión, ya que se decían barbaridades sobre ellos y yo, que los conozco desde hace más de 30 años, sé que no son como se les estaba caricaturizando».

Amaia Montero recuerda su peor momento | Europa Press

¿Cómo se encuentra Amaia Montero después de su época más oscura?

Amaia Montero recibió por todos lados después del primer concierto de este regreso, ya que se notó que estaba desentrenada después de tantos años sin actuar en público. Ahora ha hecho referencia: «Yo quise explicar de dónde venía y dónde estaban mis coordenadas vitales. Llevaba tiempo fuera del circuito, estuve muy enferma y lo pasé muy mal… pero fui curándome«, ha recordado.

Explica, en este escrito, que quería volver a la industria musical, pero tenía claro que solo podía hacerlo al lado de sus compañeros de grupo porque «son casa»: «Y hacerlo ha sido mi mejor cura, una terapia para todos». Cuando vienes de allá abajo, dice, aprendes a relativizar y distinguir qué es importante y qué es secundario: «Al principio tuve muchos nervios porque había gente esperando mi caída, pero yo quería vivir el escenario y estar frente al público otra vez«.

Ahora que se ha atrevido a dar el paso, Amaia Montero está contenta porque ve que la respuesta de la gente es muy positiva: «Están siendo geniales, noto una especie de nostalgia en positivo». Unos conciertos en los que ha llegado a ver tres generaciones unidas, dos horas de música que cree que pueden ayudar a olvidar todo. De hecho, lo ha vendido como un «tratamiento antiestrés» muy recomendable. Una cantante recuperada que afronta el futuro con mucha ilusión.