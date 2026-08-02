Alejandra Rubio entró en televisión gracias a su madre, quien la ha ayudado a hacerse un nombre como tertuliana de televisión en la cadena donde ha trabajado ella la mayor parte de su vida. Terelu Campos la introdujo en el mundillo, pero ella se ha mantenido y lo ha explotado tanto como ha podido. De hecho, ahora ha aprovechado la baja de maternidad de su segundo embarazo para escribir su primer libro. Es por eso que, desde fuera, puede parecer que saca dinero de todas partes y que se ha forrado; una situación económica de la que ha hablado públicamente por primera vez.

La tertuliana acaba de conceder una entrevista muy sorprendente a El Mundo, donde ha dejado una confesión impactante tras otra sobre su vida. Niega vivir en una burbuja de lujo, ya que sus amigos -que no se dedican a la televisión- se quejan de la situación precaria que viven los jóvenes: «Les va igual de mal que al resto y a mí no te creas que me va mucho mejor. La gente piensa que soy rica y es mentira, ya me gustaría«.

Ella ha tenido que ganar mucho dinero en televisión, pero niega que sea tanto como la gente cree porque ha «puesto límites»: «No puedo comprarme una casa ni de broma, vivo de alquiler en un piso de dos habitaciones y ahora que tendré el segundo hijo fliparé porque no podemos pagar un piso más grande. Los precios son tan abusivos que no lo pagaría ni aunque tuviera el dinero. Piden 3.000 € por tres habitaciones en Aravaca, nos están robando y se lo estamos permitiendo. He intentado comprar y no puedo».

Alejandra Rubio ha hablado de su situación económica | Europa Press

¿Alejandra Rubio volverá a televisión?

Alejandra Rubio ha recibido comentarios durísimos desde que trabaja en televisión, un mundo del que le gusta haber desaparecido: «Entré en este mundo porque era lo que me había tocado, uno no elige la familia en la que nace. Sí que tomé la decisión de entrar al show porque en ese momento creí que me ofrecería una buena vida, pero probablemente ahora habría tomado otra decisión y habría evitado ese circo. Ser una Campos tiene sus cosas buenas y también las malas».

Considera que ser famosa es «una condena«, pero no niega que también le ha beneficiado: «He tenido la suerte de tener acceso a un montón de cosas que, si hubiera sido anónima, no podría haber accedido». Sin embargo, Alejandra insiste en que la exposición mediática es «muy dura«: «Te critican, opinan sobre ti e inventan un montón de cosas sobre tu vida». Gente de la calle le dice de todo, aunque considera que nadie le ha hecho tanto daño como los periodistas: «Hay gente en los medios que actúa desde la maldad«.

¿Y qué dice Alejandra Rubio sobre su futuro? Ahora se encuentra en el tercer trimestre de embarazo y solo piensa en el nacimiento del segundo hijo, pero tiene en mente qué hará después: «Continuaré escribiendo, eso seguro, no sé si volveré a televisión. No me ha llamado nadie y tampoco he tocado la puerta de otras cadenas».