Javier Bardem se ha convertido en uno de los actores españoles más internacionales, toda una estrella que se suma a la lista de famosos con infancias complicadas. De hecho, él no tuvo unos primeros años muy fáciles si hacemos caso al testimonio que acaba de sacar a la luz. Había nacido en una familia de artistas, sí, pero que los padres se separaran y que tuviera una educación con castigos acabó marcándolo negativamente: «Las aulas estaban superpobladas, con una enseñanza centrada en la memorización más rígida y donde los castigos físicos eran algo habitual”.

En una entrevista a Wired, ha confesado que lo pasó muy mal durante el divorcio. Ha sorprendido que revele el ritual que le ayudó a superarlo, ya que no es muy habitual: “Yo era pequeño cuando mis padres se separaron y me consolé con ET, vi esa película unas 24 veces«.

Javier Bardem se sincera por primera vez sobre los problemas que ha tenido en su infancia | Europa Press

Javier Bardem lamenta haber vivido unos primeros años complicados

En otra conversación en el pódcast En clave de Rhodes, Javier Bardem ha aplaudido que la madre y los hermanos le dieran “mucho cariño”. Ahora bien, no recuerda muchos episodios bonitos: «Me sentí como un niño muy abandonado en algunos aspectos. Más allá del amor de mi madre y de mis hermanos, sentía que había una parte de mí que ya no estaba cuidada”, ha revelado. Que los padres intentaran darle valores muy diferentes no ayudó, claro está. La madre siempre le mostró su apoyo, pero no puede decir lo mismo de su padre. De hecho, ha recordado que cuando comenzó a actuar al inicio de su carrera cinematográfica, tuvo que soportar las críticas de su progenitor.

Era 1990 y él era un joven aspirante a actor que tuvo que aceptar toda clase de trabajos. Entre ellos, Las edades de Lulú, donde tenía que interpretar el papel de un hombre que participaba en una escena de sexo con otro hombre. Seguramente no ha sido la mejor película de su carrera, pero tampoco esperaba que el padre reaccionara como reaccionó: «Se sintió avergonzado de mí«, ha reconocido ahora muchos años después.

La vida le cambió mucho gracias al trabajo en films potentes que lo llevaron a tocar la puerta, con mucho éxito en Hollywood. Ahora puede presumir de ser una superestrella y padre de familia, un papel en el que ha intentado dar la mejor infancia a sus hijos.