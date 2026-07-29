Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia se han reunido en Mallorca en una de las escenas más inesperadas de este verano. Que hayan invitado al emérito a la fiesta del 80 cumpleaños de un amigo ha propiciado una reunión con la esposa y el resto de la familia que pocos sospechaban que pudiera llegar, teniendo en cuenta que lo han expulsado de las vacaciones en Marivent… bueno, y también del día a día de la aristocracia. Pues ahora se acaban de publicar unas fotografías y unas informaciones que aportan más luz al respecto.

Desde la Casa Real no han querido dar explicaciones porque consideran que forma parte de la vida privada de la familia real. No obstante, el medio especializado Monarquía Confidencial ha podido saber cómo se organizó este encuentro de los reyes eméritos. Y es que los amigos del emérito insisten en que, en realidad, fue él quien manifestó su deseo de volver a Mallorca: “Mostró un especial interés en volver a pisar Marivent, una de sus residencias habituales durante muchos años”.

Juan Carlos de Borbón ha sorprendido con la estancia en Mallorca | Telecinco

No le dejaron dormir en el Palacio de Marivent con el resto, ya que sabían que esa imagen de normalidad no le haría ninguna gracia a su hijo Felipe -quien, por cierto, fue el único ausente en esta gran reunión familiar-. De hecho, diferentes fuentes recuerdan que Juan Carlos “no está autorizado a pernoctar allí”.

Sí que pudo poner un pie, lo cual dicen que ayudó a que este fuera un viaje “de importante carga emocional” para él. Resulta curioso que digan que dejó escapar “más de una sonrisa” mientras estaba allí y que repitió, varias veces, un “cuánto tiempo ha pasado” lleno de nostalgia. Pues quizás porque ha hecho algo mal que le ha impedido regresar todo este tiempo.

Los nietos de Juan Carlos y Sofía, con las parejas en un yate en Mallorca

Los reyes eméritos no son los únicos que han estado en Mallorca, ya que también Cristina y Elena han pasado unos días de vacaciones aprovechando esta última semana sin Felipe, Letizia y las niñas por allí. Las dos infantas han estado con sus respectivos hijos en una jornada de alta mar que ha llamado la atención de los fotógrafos, ya que ha permitido ver a los Urdangarin y los Marichalar muy bien avenidos.

Relajados, con patatas y cervezas, con la moto acuática, saltando al agua… y, todo, con la compañía de sus parejas con quienes se han mostrado muy tiernos. Juan Urdangarin, especialmente, ha sido captado mientras besaba a la chica de origen hindú con quien vive en Londres desde hace unos meses.

Miguel y la pareja, muy tiernos | Telecinco

En las imágenes que ha compartido Telecinco en exclusiva, también vemos a su hermano Pablo con Johana Zott o el otro Urdangarin, Miguel, con la novia Olympia. Froilán y Victoria Federica no se han perdido esta gran reunión, en la que estaba la emérita Sofía como matriarca orgullosa con su cuñada y un par de familiares griegos como invitados.

Pablo Urdangarin, uno de los más deportistas en esta jornada en alta mar | Telecinco

Miguel Urdangarin ha estado acompañado de su pareja | Telecinco

Froilán, uno más en esta gran reunión en Mallorca | Telecinco

Queda claro, pues, que los Borbones continúan disfrutando de la buena vida que tienen en verano y también durante los otros meses del año. Una buena sintonía familiar que se rompe, del todo, cuando entran en la ecuación Felipe y Letizia o las hijas, las grandes apartadas del resto de primos.