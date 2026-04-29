Froilán vuelve a sonreír, al menos en lo que respecta a su vida sentimental. El currículum amoroso del hijo de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar es muy extenso y, ahora, suma otra pareja. La revista Semana lo ha hecho protagonista de la portada que ha publicado este miércoles, en la cual se le ve acompañado de una chica joven y atractiva con quien comparte miradas cómplices o también abrazos.

Cabe recordar que el aristócrata vive en Abu Dabi desde hace un par de años, pero es muy habitual verlo pasearse por Madrid así que debe tener un montón de días de vacaciones. ¿Cómo es que se encuentra en la capital española? Según la información que les llega, porque le han permitido irse de allí «por el conflicto en Oriente Medio». De hecho, dejan caer que podría haber tomado la decisión de trasladarse temporalmente a la ciudad donde se ha criado hasta que la situación se calme.

Todas las fotos de Froilán y su nueva amiga especial

Las fotografías que han captado los paparazzi lo muestran relajado, vestido de manera casual, y disfrutando del buen tiempo con esta nueva amiga especial: «Miradas, sonrisas y complicidad son algunos de los ingredientes de este reportaje fotográfico«, describen. De hecho, de estas instantáneas se extrae que se muestran cercanos y que existe una «gran afinidad» entre ellos. Abrazados en el parque del Retiro y comiendo juntos, no se escondieron cuando vieron que los perseguían con la cámara.

Froilán tiene nueva pareja y le ponemos cara | Semana

La última pareja que se le conocía era Belén Perea, la mallorquina con quien rompieron en junio del 2025. Antes había confirmado la relación con Mar Torres, la influencer, con quien salió durante unos cuantos años -con varias rupturas y reconciliaciones a lo largo del tiempo-. Sobre los rumores que lo relacionaban con la Miri, la exconcursante de Masterchef, simplemente hicieron broma y rápidamente dijeron que simplemente se llevaban bien. Qué habrá con esta chica y de quién se trata aún es un misterio, pero la fotografía ha corrido como la pólvora y la curiosidad también.

Sorprendentemente, siempre gusta saber con quién salen los nietos de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. La vida sentimental de los Borbones divierte a los más curiosos, que piden saber más y más detalles de una vida privada que quieren que sea más que pública. Ellos no suelen conceder entrevistas sobre el tema, claro, pero eso no evita que las revistas del corazón metan la nariz en unas historias que muchas veces acaban saliéndose de madre antes de que sea algo serio. Sea como sea, los paparazzi tienen ahora una nueva víctima a perseguir ahora que se sabe que pasará una temporada en Madrid.