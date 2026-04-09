Sofia de Grecia ha sido la reina -en todos los sentidos- del palacio de Marivent, la residencia de verano de la familia real en Mallorca. Ella supervisó toda la decoración y ahora, después de más de dos décadas sin obras, está contenta porque el Gobierno balear ha dado luz verde a una reforma integral que costará medio millón de euros. Es una barbaridad, pero insisten en que el deterioro es «especialmente visible» en elementos exteriores porque el paso del tiempo ha provocado «fisuras» y «riesgo de desprendimiento» de las barandillas.

Ahora que la finca está de actualidad, algunos periodistas han aprovechado para recordar anécdotas de la época dorada de la familia real en su isla preferida. En un artículo en Levante, se deja claro que la reina emérita siempre ha querido tomar todas las decisiones que afectaban al palacio: «En Marivent, desde siempre ha mandado Sofia«. Y no lo hacía desde el cariño y el afecto, sino que muchas veces habría descargado su furia en las trabajadoras: «Cuando hablamos de la mujer de Juan Carlos de Borbón, mandar es un verbo que se queda corto. Solo hay que preguntar a las trabajadoras, despedidas y jubiladas sin demasiadas contemplaciones ni agradecimientos«.

Sofia de Grecia, enamorada del palacio de Marivent de Mallorca

«Marivent ha sido y es la preservación del dominio de la reina emérita«, se deja caer en la revista Lecturas. Esta Semana Santa, de hecho, la hemos visto allí en compañía de sus hijas. Siempre ha dicho que es un lugar donde se siente «verdaderamente feliz«, donde ha invitado a veranear a sus hermanos y también a sus amigos. Toda la familia se reunía en aquel palacio, desde donde regalaban las imágenes con los nietos a la prensa. Todos rubios de ojos azules, aparentemente felices y en una armonía que ahora sabemos que era mentira.

Hace gracia que el caso Nóos se gestara en la pista de pádel de este complejo, donde Iñaki Urdangarin y Jaume Matas jugaban sin esperarse que aquella relación acabaría suponiendo la ruina de ambos. El palacio se reformará, una casa que Sofia ha querido muchísimo y que seguramente por eso Letizia no ha querido pisar mucho.

Sofia participa siempre en la recepción oficial en Marivent | Europa Press

Después de muchos años sin ser invitada a aquel techo, Cristina ha vuelto y esto puede suponer otro enfrentamiento con el hermano. Si realmente la han perdonado y se le da acceso a este palacio lo descubriremos en verano, cuando la familia real se instale allí como cada agosto. Es poco probable que haya una foto de reconciliación con la hermana, pero si se acaba filtrando una comida juntos supondría un antes y un después en una relación que parecía totalmente rota.