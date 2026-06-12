Alba Paul ha llegado a la gran final de Supervivientes y ha estado a punto de llevarse la victoria. El concurso que ha hecho ha sido increíble, se ha superado a sí misma, ha sido la chica que más ha pescado y ha ganado un montón de pruebas. No ha podido ser, finalmente, y Maica le ha quitado el premio en una votación de infarto. Después de 97 días, las dos aspirantes han ganado la partida a Alvar Seguí y José Manuel Soto, que han quedado en tercera y cuarta posición. Todos cuatro podrían haberlo merecido, aunque el clamor era bastante unánime que debía ganar una de las dos chicas o, en todo caso, Alvar.

Los seguidores del concurso han sido testigos, también, del esperado reencuentro de Alba Paul y su esposa Dulceida. No ha sido como se esperaban, por eso, ya que quisieron sorprender a la concursante en un juego en el que debía liberar a la esposa, que se encontraba encerrada en una jaula y era la encargada de guiarla. El abrazo ha sido muy bonito, con mucha emoción y magia entre ellas.

Después, cuando entró al plató, se emocionó muchísimo cuando vio que los padres habían acudido a recibirla: «Ya nos lo explicarás todo, pero has crecido mucho. ¡Qué mujer tengo!», aplaudió Dulceida.

Alba Paul y Dulceida se reencuentran en la gran final de Supervivientes | Telecico

El abrazo de la pareja ha enamorado a los fans | Telecinco

Alba Paul confiesa que ha temido por el futuro de la relación con Dulceida

Los concursantes tienen tiempo de reflexionar mucho, en esta experiencia televisiva. Desde esta isla desierta de Honduras, Alba Paul habría pensado mucho en su relación con Dulceida y ahora ha confesado que ha llegado a temer por el futuro de este matrimonio. La distancia nunca es fácil y este pensamiento habría tenido fuerza en su subconsciente: «La he echado mucho de menos y he tenido pesadillas muchos días, en las que sentía que volvería a casa y ya no me amaría. Me decía que ya no le gustaba, que la había abandonado tres meses y medio y eso había hecho que todo pasara», le ha reconocido a Jorge Javier Vázquez.

Dulceida le ha dejado claro que eran miedos infundados, ya que continúa amándola muchísimo. Lo que más le ha gustado a la gerundense ha sido escuchar que la hija está «fenomenal»: «Sempre veu els teus vídeos i diu que la mama ha de ser guanyadora perquè t’estima«.

Maica, ganadora de Supervivientes 2026

Como decíamos, Maica ha resultado la ganadora de esta edición de Supervivientes. La concursante se ha mostrado eufórica, y también sorprendida, cuando le han comunicado que era ella quien se llevaba los 200.000 € de premio. El concurso ha sido duro para ella, que sufría una barrera mental y de miedo muy intensa: «Ha sido un orgullo conseguir llegar hasta la final».

Como pasa siempre en estos casos, desde Telecinco han querido preguntarle qué hará con el dinero del premio. Ella lo tiene claro: «Crearé mi marca personal y daré la entrada a una casa aquí en Madrid».

Maica le quita la victoria a Alba Paul | Telecinco

Los compañeros han dicho que consideran que es la «justa» ganadora porque ha sido una concursante «muy completa». Una decisión final que cierra una edición que ha dado buenas audiencias a una cadena privada que las necesita.