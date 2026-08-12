Froilán de Marichalar ha sido uno de los protagonistas de una de las revistas del corazón de este miércoles porque, por primera vez, lo han captado en la playa con su nueva pareja. Los periodistas lo persiguen desde que comenzó a tener pareja, ya que parece que hay muchos curiosos interesados en conocer los detalles de su currículum amoroso.

Después de su relación de tres años con Mar Torres, la nieta del propietario de El Pozo, se le ha relacionado con varias chicas como la influencer Belén Perea o Miri, la exconcursante de Masterchef. Ahora, ha rehecho su vida sentimental con Carla, una joven a quien ya podemos poner cara.

Los paparazzi los han fotografiado en Ibiza, donde están pasando parte de las vacaciones de verano. Después de los días con la familia a bordo de un barco en Mallorca, ahora ha cambiado de isla para disfrutar de una escapada romántica en la playa. El hijo de Elena de Borbó mantiene una relación con esta madrileña desde la primavera, según dicen, y esta historia de amor estaría más que consolidada. De hecho, desde la revista Semana aseguran que se ha convertido en alguien “muy importante” en su vida.

Froilán y la nueva pareja hacen oficial su relación | Semana

¿Qué han hecho Froilán y la nueva novia en las vacaciones en Ibiza?

En Ibiza, Froilán se ha reencontrado con su pareja y un grupo de amigos. Y, tal como podemos comprobar en las fotos, se lo ha pasado de lo más bien. Los han visto a bordo de un barco, en la playa tomando el sol, nadando en el agua… totalmente relajados y exprimiendo al máximo cada momento: “Una escena muy romántica y especial, en la que la chica luce una sonrisa de oreja a oreja”.

¿Y quién es esa tal Carla que ha conquistado el corazón del aristócrata? Dicen, desde la revista, que se trata de una chica nacida en Madrid que trabaja en el sector de la aviación privada. Más concretamente, se ha filtrado a la prensa que es comercial de una empresa de aviones privados. Fuentes cercanas a ellos explican que se conocían desde hace tiempo por amigos en común, pero que no ha sido hasta hace pocos meses que han decidido probar suerte como pareja.

Froilán ha estado con la familia en Mallorca antes de poner rumbo a Ibiza | Telecinco

Tres meses después de saberse que han comenzado a salir, ahora disfrutan de los últimos días juntos antes de que Froilán tenga que volver a Abu Dhabi donde trabaja desde hace tres años. Ninguno de los dos ha hablado sobre la relación que mantienen a distancia y, de hecho, ni siquiera han confirmado que salgan juntos y todo son especulaciones nacidas de las fotografías tiernas que protagonizan. Que se les haya visto tomándose de la mano en público refuerza esta idea, claro. Habrá que esperar para conocer más detalles de un amor que despierta mucha curiosidad.