Susanna Griso y Luis Enríquez están disfrutando de su viaje de luna de miel, unos días de vacaciones en pareja que han emprendido justo después de su enlace. Convertidos en marido y mujer, ellos no han querido ser de esos que viajan hasta un destino exótico. En su lugar, sorprendentemente, han optado por pasar unos días en territorio catalán. ¿Y qué zona han querido quedarse? La presentadora de Espejo Público ha creído que descansarían más en la Cerdanya, su “pequeño paraíso” desde hace muchos años.

En unas declaraciones a Vanitatis, explica que ha querido descubrirle a su marido este trocito catalán que tanto le gusta. Y no están solos, ya que han tenido unos guías “maravillosos” que siempre la llevan a ella de excursión. ¿Entre los lugares que han visitado? El Pedraforca, Prat de Cadí, l’Estany de la Pera o Meranges: “Este año, me lo he tomado con más calma porque quería enseñar el valle a Luis y a una pareja de buenos amigos de Madrid”.

El álbum de la boda de Susanna Griso y una invitación en catalán | Europa Press

Los pueblos catalanes que han visitado Susanna Griso y Luis Enríquez después de la boda

Entre bromas, ha reconocido que a sus amigos les ha hecho mucha gracia descubrir que Llívia está totalmente rodeado por territorio francés: “Se han sorprendido mucho con su excepcionalidad, como la aldea gala de Astérix y Obélix, pero al revés”. Si ha querido presumir de La Cerdanya es, según dice, porque los madrileños no la conocen como sí lo hacen con Baqueira.

Lo que más le gusta, que sus amigos españoles hayan descubierto la Costa Brava a raíz de la boda: “Han alucinado con la belleza de nuestra pequeña Toscana”. De la costa a los Pirineos y en compañía, un viaje de luna de miel poco ortodoxo pero que están disfrutando muchísimo.

El marido de Susanna Griso reacciona a las burlas que ha generado la boda | Europa Press

La periodista catalana ha viajado por medio mundo en los últimos años, pero en esta ocasión no ha necesitado tomar aviones con una o dos escalas para disfrutar de la naturaleza y la buena comida. Paisajes bonitos, paseos y la tranquilidad que buscaban para un agosto diferente.