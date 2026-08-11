Los fans de La Travessa están ansiosos por la llegada del otoño para descubrir cómo lo han hecho los famosos que participan en la primera edición VIP. El rodaje de esta temporada los ha llevado hasta Mallorca, ocho parejas de personajes conocidos que se han puesto a prueba para sorpresa de los telespectadores de 3Cat. Desde la cadena nos han avisado que han preparado «pruebas sorprendentes«, «nuevas dinámicas» y un formato «más intenso que nunca«. Y, para ir abriendo boca, han compartido fotografías de algunos episodios que podremos ver cuando comience la nueva temporada televisiva. Con Laura Escanes a la cabeza una vez más, ¿qué nos depara esta nueva vida del concurso de aventuras de TV3?

En la última promoción que han hecho, nos avisan que queda «muy poco» y que debemos prepararnos porque han organizado una buena: «No os diremos que será épica, preferimos que lo descubráis vosotros«, advierten. Acompañan este texto unas fotografías que nos permiten ver a los participantes vestidos con la equipación del programa por primera vez mientras corren, se abrazan emocionados e intentan resolver algunas pruebas. Bicicleta, candados, cartas, linternas… No se lo pondrán más fácil por ser famosos, no, así que esta experiencia puede ser brutal para verla desde el sofá con palomitas y una expectación altísima.

Los famosos han disfrutado del rodaje de una temporada que promete mucho | 3Cat

Las pruebas de esta edición también serán complicadas | 3Cat

¿Qué famosos participarán en La Travessa VIP?

En las fotos de Instagram podemos ver los primeros frames de una aventura que nos dejará a todos desconcertados. ¿Cómo será el trabajo en equipo de una pareja tan extraña como la que forman Miki Núñez y Raquel Sans? La presentadora del TN hará tándem con el cantante y presentador de Eufòria en uno de los conjuntos que parten con más apoyo del público. Pero no estarán solos, ya que competirán con Jair Domínguez y Neus Rossell o los dos miembros de The Tyets.

La representación deportiva estará a cargo de los jugadores de baloncesto Laia Palau y Víctor Sada o la gimnasta olímpica Natalia Timofeeva, que hará equipo con la modelo Jessica Goicoechea. También veremos a dos comunicadoras divertidas de la Comunidad Valenciana como son Nerea Sanfe y Carolina Ferre. La sorpresa ha sido que hayan convencido a dos actores de la talla de Sheila y Christian Casas para unirse al equipo. Finalmente, los dos referentes en activismo medioambiental Carlota Bruna y Gádor Muntaner serán dos de los que también podrán llevarse un premio muy deseado.

Las bicicletas tendrán un lugar en esta edición VIP | 3Cat

Cómo será la nueva temporada de La Travessa | Instagram

Laura Escanes repite experiencia en el concurso de 3Cat

Previsiblemente, volverán a apostar por el mismo formato de difusión de estrenar los capítulos en la plataforma digital 3Cat antes de su emisión a través de la televisión lineal. Esta fórmula les ha funcionado, y muy bien, en las anteriores temporadas, así que parece una táctica ganadora. Teniendo en cuenta la excelente audiencia y el récord de visualizaciones que lograron, es probable que este buen resultado mejore aún más ahora que los concursantes son famosos y no solo personajes anónimos. La curiosidad será aún mayor porque la gente los conoce, claro, y porque vienen de ámbitos que nada tienen que ver con la aventura.

Hay ganas, como podemos comprobar en los mensajes que llenan la publicación que ha hecho la cadena: «¡Qué nervios! Necesito ya los capítulos«, «Qué ganas«, «Necesito fecha y hora de estreno ya«, «Emoción» o «Será épico«. Eso sí, la decisión de haber escogido personajes conocidos y no anónimos no acaba de gustar a todos. De hecho, entre los aplausos se han colado algunas críticas porque creen que, así, se acercan más a formatos de televisiones privadas como Telecinco y su Supervivientes. Habrá que ver si se trata de una masa crítica concreta y pequeña o si este pensamiento afecta los números de un programa que ha demostrado ser un éxito.