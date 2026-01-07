Neus Rossell ha concedido una entrevista al canal juvenil de 3Cat, l’EVA, que ha llamado mucho la atención porque demuestra que no tiene pelos en la lengua y que no dudará en aprovechar su altavoz. Quien formara parte de El búnquer, el programa de Catalunya Ràdio con el Jair Domínguez y el Peyu, ha hecho un llamado a favor del uso del catalán porque le escandaliza ver que sus alumnos lo utilizan cada vez menos. Ella siempre se ha sentido muy cómoda en nuestra lengua porque es la que ha oído en casa, en televisión, a su alrededor y la que ha usado para todo: «En mi casa siempre ha habido un gran empeño en querer hablar catalán, lo he amado mucho y siempre leo en catalán. De hecho, me enamoro siempre que descubro alguna nueva palabra y me emociono porque es muy bonito».

Ahora bien, es consciente de que esta tradición se está perdiendo: «La globalización nos ha fastidiado y nos ha ido en contra, ya que el catalán se está muriendo. De verdad lo pienso porque veo que cada vez lo habla menos gente«. La presentadora ve que la cultura catalana se está muriendo, lamentablemente, a pesar de que ahora se está potenciando «porque ahora ha habido una generación de gente que está intentando luchar por el catalán»: «Me gusta porque cuando te sientes atacado tienes que sacar las armas».

La ex presentadora trabaja en una escuela como profesora de música y, en este ambiente, oye poco catalán: «He visto que mis alumnos hablan cada vez menos catalán y eso que yo siempre me he movido por la zona de Girona… en el patio hablan castellano y entre ellos también. Yo siempre les pido que hablen catalán, pero no les parece atractiva nuestra lengua«.

¿Qué propuesta haría Neus Rossell para defender el catalán?

Neus es de aquellas que intenta enseñar catalán a sus amigos de fuera porque se debe hacer lo posible para ayudarles a integrarse: «Tuve una compañera de piso cordobesa y le enseñé catalán, lo que ahora habla muy bien. Y ahora tengo una amiga chilena y con ella también, es importante«. De hecho, considera que es imprescindible que hagamos el ejercicio de intentar que todo el mundo hable en nuestra lengua cuando llega a Cataluña. Le escandaliza, por ejemplo, ir a Barcelona y encontrarse que los camareros no la entienden: «No puede ser que vaya a Barcelona, me pida una tortilla de queso y no la entienda aunque esté escrito en catalán en la carta«.

Para revertir esta grave situación, tiene claro qué propuesta haría si fuera presidenta de la Generalitat: «Para asegurar la transmisión del catalán, lo que haría es exigir el catalán en todos los trabajos de Cataluña. En todos, las empresas privadas también«. Y no cree que esté diciendo ninguna tontería ni nada grande, sino que encuentra importantísimo que defendamos el catalán porque somos «los catalanes los únicos que lo podemos hacer».

Neus Rossell nunca ha tenido problemas para hacerse entender cuando ha hablado catalán… hasta que ha puesto un pie en la capital catalana: «Me he dado cuenta de que en Barcelona se habla más castellano e inglés que catalán». Esta es una de las razones por las cuales evita ir, dice: «Es una ciudad muy bonita, pero me cuesta. Supongo que también porque soy de pueblo de toda la vida«. Una entrevista que demuestra qué piensa y que debería hacer reflexionar a más de uno.