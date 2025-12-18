Ricard Ustrell y el equipo de El matí de Catalunya Ràdio creyeron que sería una buena idea entrevistar a Luis Rubiales dos años después de todo el escándalo que generó su beso no consentido a Jenni Hermoso. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol estaba promocionando el libro que acababa de publicar y no hizo ninguna gracia que se le diera voz después de ser condenado por la agresión sexual que cometió durante la celebración de la victoria de la selección española de fútbol. De hecho, el Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha acordado enviar un escrito al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, en el que se cuestiona esta entrevista.

En un comunicado al que ha tenido acceso El Món, el CAC admite que se hicieron las repreguntas necesarias, pero a la vez deja claro que «echaron en falta» un «contrapunto» del presentador ante algunas afirmaciones de Luis Rubiales sobre la agresión sexual.

La entrevista de Ricard Ustrell a Luis Rubiales no ha gustado a todos | Catalunya Ràdio

A raíz de la recepción de una queja, el Consejo analizó el contenido de esta conversación y constató que el programa realmente daba visibilidad a Rubiales para que expusiera su interpretación de unos hechos que han sido considerados judicialmente como agresión sexual. Encuentran que sí proporcionaron «la contextualización necesaria» y que se plantearon «repreguntas» sobre la gestión económica de la federación, pero no vieron «ningún contrapunto» cuando el entrevistado minimizaba la gravedad de los hechos juzgados.

Ante esto, creen que habría sido «conveniente» que se hubiera hecho este contrapunto necesario «que reforzara la responsabilidad que corresponde a un medio público en el tratamiento de un hecho calificado como delito por la justicia«.

El Libro de estilo de la CCMA deja claro cómo deben ser las entrevistas a encausados o condenados

No olvidan, por otra parte, que en el Libro de estilo de la CCMA existe un apartado relativo a la perspectiva y tratamientos de las entrevistas y delitos, donde se establece que esta emisión a personas encausadas o condenadas solo se puede justificar «por un eventual valor excepcional del documento». De hecho, aquí se descartaría la posibilidad de que estos espacios se conviertan en «escaparates mediáticos» que permitan obtener «beneficios económicos o de otro tipo» a estas personas encausadas o condenadas.

La entrevista que hicieron en Catalunya Ràdio ha recibido muchas quejas | 3Cat

El director de Catalunya Ràdio defendió esta polémica entrevista en una comisión de control en el Parlamento, cuando dijo que el equipo del programa había tenido «un período de reflexión» para estudiar la propuesta de hablar con Luis Rubiales. Consideraron que había «interés periodístico y de actualidad«, lo que ahora deberán justificar muy bien ante este posicionamiento del Consejo del Audiovisual de Cataluña.