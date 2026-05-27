Llega a Lidl un climatizador portátil 3 en 1 con WiFi, ideal para aliviar las olas de calor

Lo sabíamos. Estaba claro que tan pronto subieran las temperaturas entraríamos en pánico buscando la manera de enfriar el salón sin arruinar la cuenta corriente.

Si eres de los que tiembla solo de pensar en la próxima factura de la luz, tenemos una noticia que cambiará por completo tus tardes de verano. (Y sí, tu bolsillo respirará aliviado).

La cadena de supermercados alemana lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado un producto que soluciona el drama del bochorno en casa de forma inmediata, limpia y, sobre todo, muy barata.

La alternativa inteligente al aire acondicionado tradicional

Instalar un split en la pared da una pereza enorme. Entre los permisos de la comunidad, el teatro de las obras en casa y el presupuesto de los instaladores, el verano se acaba antes de tenerlo listo.

Por eso, la ingeniería del confort doméstico ha dado un giro espectacular este año. La solución pasa por la movilidad y la optimización del espacio que tanto buscamos en los pisos modernos.

Hablamos del nuevo climatizador portátil 3 en 1 que acaba de aterrizar en los pasillos de Lidl. Un dispositivo compacto que promete transformar cualquier habitación en un oasis de frescura en minutos.

La gran revolución de este aparato no es solo que enfría. Su verdadero secreto radica en su multifuncionalidad, diseñado para combatir los diferentes tipos de calor que sufrimos según la zona geográfica.

Tres funciones clave en un solo dispositivo portátil

Este electrodoméstico no se limita a mover el aire caliente como aquellos ventiladores antiguos que solo hacen ruido. Este gigante compacto es un refrigerador, ventilador y humidificador integral.

¿Cómo funciona exactamente? Utiliza un sistema de enfriamiento por evaporación natural. Solo necesitas llenar su depósito con agua fría y, si el ambiente es sofocante, añadirle unos bloques de hielo.

El aire pasa a través del filtro húmedo, reduciendo la temperatura de la estancia de forma orgánica. Además, al incluir la función de humidificación, evita que se te reseque la garganta o los ojos.

Es el aliado perfecto para las noches de insomnio. Cuenta con un modo nocturno ultrasilencioso que refresca el dormitorio de manera gradual para que puedas dormir de un tirón sin despertarte empapado en sudor.

Atención a la letra pequeña: su depósito de agua tiene una capacidad XL. Esto te garantiza más de siete horas de frescura ininterrumpida sin tener que levantarte de la cama a llenarlo a medianoche.

El toque tech: control absoluto desde tu teléfono móvil

Estamos en 2026 y ya no concebimos un electrodoméstico que no nos haga la vida más fácil. Lidl lo sabe y por eso ha dotado este climatizador de una conexión wifi integrada de última generación.

Esto significa que puedes sincronizar el aparato con la aplicación oficial de la marca en tu smartphone. Imagina el lujo de salir de la oficina a cuarenta grados y encender el climatizador desde el autobús.

Cuando abras la puerta de tu casa, te recibirá un ambiente fresco y agradable. Ya no tendrás que esperar una hora a que la habitación se enfríe ni dejar el aparato encendido todo el día gastando energía innecesaria.

También es totalmente compatible con los asistentes de voz virtuales más populares del mercado. Si estás cómodo en el sofá viendo tu serie favorita, solo tienes que pedirle a la tecnología que suba la potencia.

Un diseño pensado para el día a día en pisos pequeños

Muchas veces rechazamos estos aparatos porque parecen artilugios horribles que destrozan la decoración del salón. En este caso, la marca ha apostado por unas líneas minimalistas en color blanco muy cuidadas.

Visualmente es muy limpio y se integra perfectamente en cualquier rincón. Pero lo mejor de todo es su portabilidad real, un detalle que a veces pasamos por alto y que resulta vital.

Incorpora unas ruedas multidireccionales de deslizamiento suave y un asa de transporte ergonómica. Puedes tenerlo en el despacho mientras teletrabajas por la mañana y llevártelo a la cocina a la hora de comer sin esfuerzo.

No requiere tubos aparatosos hacia el exterior ni romper ventanas. Lo conectas a cualquier toma de corriente estándar de la casa, seleccionas el modo que necesitas y ya puedes empezar a disfrutar del alivio.

¿Cuánto cuesta salvarse de la ola de calor de este año?

Llegamos al punto que realmente le importa a nuestro bolsillo. Un aire acondicionado portátil de gama media con estas características de conectividad suele superar fácilmente los trescientos euros en el mercado.

Lidl ha roto el mercado lanzando este modelo por un precio inferior a los cien euros. Una cifra ridícula si calculas el costo por día de uso durante los meses de junio, julio y agosto.

El consumo eléctrico es otro de sus grandes atractivos. Al no utilizar un compresor de gas como los aires convencionales, su gasto energético es equivalente al de una bombilla potente, protegiendo tus facturas mensuales.

Es una inversión inteligente que se amortiza sola en el primer mes de uso. La tranquilidad de saber que no pasarás calor en tu casa no tiene precio, y menos en plena temporada de alertas climatológicas.

La urgencia de las existencias en el catálogo de Lidl

Los que compramos habitualmente en esta cadena conocemos perfectamente las reglas del juego. Los productos estrella de la sección de bazar vuelan de las estanterías en cuestión de horas después de su lanzamiento.

La combinación de conectividad inteligente, bajo consumo y precio ultra competitivo ha desatado la locura en la tienda online. Los foros de alabanzas ya están echando humo con las primeras valoraciones de los usuarios.

Actualmente se puede adquirir tanto en la web oficial como en tiendas físicas seleccionadas, pero el cartel de agotado está flotando sobre el producto de forma inminente dada la alta demanda actual.

Si quieres pasar un verano tranquilo y sin sofocaciones, nuestra recomendación es que no te lo pienses mucho. Esperar a que la primera gran ola de calor se instale en la península para comprarlo será un error de manual.

Al fin y al cabo, comprar con la cabeza significa adelantarse a las necesidades del calendario. Estrenar este climatizador inteligente es asegurarte el confort que te mereces para disfrutar de tu hogar de forma relajada.

¿Vas a ser de los que pasa el verano fresco y conectado o vas a continuar sufriendo el calor con el ventilador tradicional de toda la vida?