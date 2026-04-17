Catalunya Ràdio informó ayer por la noche a través de su cuenta oficial en la red social X que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no asistiría a la entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, que presenta Ricard Ustrell. «Nos acaba de comunicar que mañana no podrá asistir», anunció, antes de disculparse con los oyentes y emplazándolos a dar más detalles a lo largo del programa de este viernes, donde Ustrell ha evidenciado su malestar con el máximo mandatario español. La entrevista se iba a realizar coincidiendo con la presencia de Sánchez en Barcelona para encontrarse con una quincena de líderes mundiales anti Trump.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, nos acaba de comunicar que mañana no podrá asistir a la entrevista en “El matí de Catalunya Ràdio” a la cual se había comprometido. Pedimos disculpas a los oyentes. Mañana, más detalles en “El matí de Catalunya Ràdio” a partir de las 6 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) April 16, 2026

A primera hora, la periodista Mar Jurado detalló que la cancelación de la entrevista era «por un imprevisto«, sin dar más detalles, y remarcó que «continuará haciendo 26 años que el presidente español no visita los estudios de Catalunya Ràdio». En este sentido, recordaron que la primera y última vez que un presidente español visitó los estudios de la radio pública fue cuando Antoni Bassas entrevistó a José María Aznar en el año 2000.

Ante el anuncio y la posterior cancelación por parte de Sánchez, la dirección del programa y la de Catalunya Ràdio lamentaron la situación y pidieron disculpas a los oyentes por la «expectativa» ocasionada con la entrevista y por «esta cancelación de última hora por parte del presidente español». El presentador y director del programa, Ricard Ustrell, que ayer por la noche publicó un stories en Instagram con palomitas, dedicó su editorial al asunto y, visiblemente enfadado, criticó que «quien pide confianza debe ser fiable o, al menos, tener palabra», y dejó claro que esto no se sostiene solo sobre el BOE o con vídeos de TikTok.

El presidente español, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Pekín | Roger Pi de Cabanyes (ACN)

«Romper un acuerdo de agenda tiene un costo social»

Ustrell continuó su portada remarcando que «cuando un dirigente adquiere un compromiso no está concediendo ningún privilegio, no está haciendo ningún favor a nadie, el político está asumiendo una obligación inherente al cargo». «Es este respeto por la ciudadanía lo que debe fundamentar la visión de un buen político», añadió, y lamentó los tiempos líquidos que vivimos, «donde parece que cambiar de opinión o un acuerdo sale gratis, pero no lo es». «Romper un acuerdo de agenda tiene un costo social», sentenció, y lamentó que la presencia de Sánchez en Catalunya Ràdio era «un acuerdo firme» que se ha desvanecido a «última hora». Ustrell recordó la efeméride de la entrevista de Bassas a Aznar, de «eso hace 26 años». «Más de dos décadas y media de una anomalía institucional que hoy se habría tenido que romper», remató, dejando claro que «aquí los silencios también hablan».