Dani Rovira ha vivido un último año muy complicado, hasta el punto de que ha dicho públicamente que considera que el 2025 ha sido «el peor» de toda su vida. Las malas noticias se han encadenado sin parar, según dice, desde la muerte del padre hasta dos operaciones quirúrgicas y también una ruptura. Ha dado detalles en la intervención en el pódcast La ruina, donde ha sorprendido con la enumeración de todos los altibajos que ha tenido que superar en poco tiempo. El actor de Ocho apellidos vascos ha tenido otro problema de salud, hemos sabido ahora, el cual había mantenido en secreto porque no lo había comentado en público hasta ahora.

¿Y qué le ha pasado exactamente? Tras el linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2020, ahora los médicos han tenido que operarle dos veces por el problema que le vieron en una vena. En esta primera intervención, los médicos le dijeron que le habían quitado el trombo que se le había formado en una de las venas: «Me pusieron el catéter, estuve un par de días en la UCI y dos más en planta«. Cuando le dieron el alta, dice que estuvo realmente mal: «Solo podía dar paseos típicos de abuelo«.

Cuando creía que se había curado del todo, en la revisión postoperatoria le dieron malas noticias porque se dieron cuenta de que había otro trombo en la vena: «Es un lío estructural porque tienes el síndrome del opérculo torácico y te tenemos que operar de nuevo«, le dijeron. En esa segunda operación, tuvieron que abrirlo y quitarle un trozo de costilla para poder sacarle el trombo y ponerle un muelle».

Dani Rovira explica por qué ha vivido un año horrible | Instagram

Todos los problemas de Dani Rovira en los últimos meses

Más allá de estos problemas de salud, que afortunadamente ha podido dejar atrás, Dani Rovira también ha tenido que afrontar otras malas noticias. La muerte del padre marcó negativamente el 2025, una pérdida complicada que lo dejó muy afectado. Y de aquí, a una ruptura que tampoco se esperaba, o unas ofertas de trabajo que cayeron en picado: «No acababa de ir demasiado guay…«.

En este pódcast, ha añadido otros titulares como que no ayudó que le caducara el carné de conducir: «Cuando el viento viene en contra… Realmente, fue un año muy catastrófico». Ha querido ponerle humor, un rasgo característico en él, pero esto no resta importancia al mal momento que ha atravesado.