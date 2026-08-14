A Jordi González lo han entrevistado muchas veces, pero en su última intervención se le ha visto sumamente incómodo y eso ha sorprendido a los telespectadores. El presentador catalán ha tenido que hacer frente a las acusaciones feroces que ha recibido de otros compañeros de televisión. Después de muchos años en primera línea, ha coincidido con un montón de tertulianos y famosos. Que algunos de ellos lo hayan criticado abiertamente por «tratarlos mal» no le ha hecho ninguna gracia, tal como ha quedado claro. Ahora, ha respondido a la cadena SER en unas declaraciones que no pasarán desapercibidas.

Han pasado unos cuantos años desde que Nagore Robles, la exconcursante de Gran Hermano, insinuara que Jordi trataba «supermal» a la gente, que siempre se «burlaba» de ellos y que los «ridiculizaba«. No le gustaba que los hiciera pasar frío a todos: «Siempre decía que el plató tenía que estar a menos de ocho grados, recuerdo que teníamos los mocos colgando y que los cámaras tenían que trabajar con abrigo. Nosotros tomábamos Paracetamol para poder aguantar«. Esto del frío lo han corroborado otros, como Belén Esteban: «Él no podía sudar, así que los demás nos poníamos enfermos».

Jordi González quedó como el villano de la película y ahora ha dicho lo suyo. ¿Y cuál es la mejor manera de defenderse? Con un buen ataque: «Una mala pieza hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal… alguien muy chungo mintiendo«, ha dejado caer. Y también le molesta que den por hecho que se refiere a él: «No me menciona en ningún momento. Si eres noble, di nombres. Y si no los dices, ¿tal vez es porque temes tener una represalia judicial? Eso que dicen de la temperatura a menos de ocho grados es una estupidez», ha estallado.

El presentador se ha defendido con un buen ataque | TV3

Nagore Robles ha recibido la furia de Jordi González | Mtmad

Sí que es cierto que pide que en plató haga frío, pero cree que se ha exagerado y sacado de contexto: «Es mentira que la gente tenga que medicarse con Paracetamol para trabajar conmigo«. ¿La parte que más le ha dolido, sin embargo? Cuando lo acusan de tratar mal a la gente con la que colabora: «Una gran mentira«. Además, dice que Nagore nunca se le había quejado de nada en persona: «Y eso que creo que es de las personas que hace lo que sea por estar en plató, ya que quiere revalidar su lugar cada semana».

Jordi González responde a las críticas de Boris Izaguirre

Y de ahí, a responder a los ataques que recibió en una entrevista posterior de Boris Izaguirre donde lo acusaba de haber movido hilos para quitarle el programa que presentaba en TVE hasta entonces. Por su tono, parecía que el venezolano se había quedado molesto por la decisión de la cadena y por el hecho de que su compañero no le hubiera avisado previamente.

En su momento, Boris se quedó en shock: «De repente, me echaron a mí para colocar a una persona que era amiga mía. Si fuera yo, lo pensaría dos veces». Y, ahora, Jordi ha dicho lo suyo: «Nos conocemos, nos tratamos bien y hemos coincidido muchísimo. No comprendo que le moleste, creo que no me correspondía a mí darle la noticia sino a la productora». Una serie de frentes abiertos a los que ha respondido sin problema y con la contundencia que lo caracteriza.