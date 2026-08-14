Farmacéuticos y OCU desmienten un uso popular: «La crema Nivea del bote azul no protege del sol»

La crema Nivea del bote azul. Un clásico que ha pasado de generación en generación, omnipresente en nuestra mesita de noche y al lado del lavabo de la abuela. Ahora vive un nuevo renacimiento, impulsada por la tendencia del skincare minimalista que tanto nos gusta.

Muchas celebrities la han convertido en un imprescindible, su textura untuosa y su poder hidratante son legendarios. Pero bajo esta fama, se esconde un error común que podría estar poniendo en riesgo nuestra piel sin que lo sepamos. Un secreto a voces que la OCU y los farmacéuticos han decidido desmontar.

El error que nadie te había explicado sobre la Nivea azul

La verdad es clara y definitiva: la crema Nivea del bote azul NO protege del sol. Así de contundente. Por mucho que la hayamos utilizado después de un día de playa, o incluso, mal, antes de exponernos, los expertos lo tienen clarísimo.

Vicente Calduch, farmacéutico y CEO de Laboratorios Calduch, lo advierte sin rodeos: «La crema Nivea del bote azul no debe considerarse reparadora para las quemaduras solares (no es buena como protector), sí una buena hidratante después de la exposición solar». Un golpe de realidad que nos hace repensar todo.

Mi alerta: Estás aplicando una sensación falsa de seguridad a tu piel. No confundas nunca hidratación con protección solar, es un error que puede tener consecuencias graves a largo plazo.

Una historia centenaria de pura hidratación (pero sin SPF)

Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo hasta 1911, en Hamburgo. Allí, el Dr. Oscar Troplowitz, un joven farmacéutico, junto con importantes dermatólogos y científicos de la época, creó la Nivea. Fue el primero en lograr una emulsión estable de agua y aceite, un hito para la época. Inicialmente, un producto médico, pero rápidamente se vio su potencial cosmético. (Nos encanta una buena historia de origen, ¿verdad?).

Su fórmula clásica es un tesoro de hidratación. El pantenol, el eucerit (un derivado de la lanolina) y la glicerina son sus héroes silenciosos, los que aportan esa untuosidad que tanto nos gusta. Estos compuestos suavizan la piel, mejoran su elasticidad, aportan propiedades humectantes y crean una barrera protectora. Además, destacan que no tiene conservantes. Es la solución perfecta para la sequedad extrema que sentimos a veces.

La OCU ha realizado un estudio exhaustivo de la famosa crema y lo corrobora: es una hidratante excepcional. Afirman que «sirve para el cuerpo, la cara, las manos, los pies, las zonas secas… la Nivea de lata azul la siguen recomendando muchos dermatólogos. Es buena para combatir la tirantez después de tomar el sol. Calma y reduce la tirantez por su poder oclusivo». Porque deja la piel suave y muy nutrida. Pero su advertencia es clara: no para el sol.

Por qué tu Nivea no es tu protector solar

Aquí viene el quid de la cuestión, el truco oculto que nos puede salir caro. La farmacéutica Inmaculada Canterla, fundadora de Cosmeceutical Center, es categórica: «La crema Nivea del bote azul no es recomendable para tomar el sol. No tiene SPF, es decir, no tiene filtros solares». Y sin filtros solares, no hay protección UV, ni contra los rayos UVA ni UVB. Punto y final.

Aplicarla para tomar el sol es como ir sin cinturón de seguridad. No previene el fotoenvejecimiento, las manchas ni, lo más importante, las quemaduras. La radiación solar sigue penetrando en la piel, aumentando el riesgo. (Sí, nosotros también alucinamos con la cantidad de tiempo que hemos estado en el error colectivo).

Además, su composición rica y oclusiva, con aceite mineral y parafina, puede ser contraproducente. Inmaculada Canterla explica que en exposición solar, puede sentirse pesada, ocluir poros y favorecer la milium (unas pequeñas manchas blancas o amarillentas) o incluso acné en pieles mixtas o grasas. Definitivamente, no es la mejor elección para el verano, ni para todo tipo de piel.

Gabriela Díaz, farmacéutica, añade otro punto crucial: «lleva derivados del petróleo como la parafina, que fueron los que se utilizaron hace algunas décadas. Ahora es muy básica para utilizarse en el rostro, incluso perjudicial para pieles grasas». Un argumento de peso para nuestra rutina de belleza.

Su verdadera utilidad: el plan B inteligente para después del sol

No todo son malas noticias. La Nivea azul tiene su lugar en nuestra rutina, pero con inteligencia. Los expertos coinciden en que es una excelente crema hidratante. Después de un día de sol, cuando la piel está tirante y necesita recuperar su hidratación, es cuando entra en juego con su magia.

Vicente Calduch nos explica que la composición de Nivea Creme incluye agentes emolientes, humectantes y oclusivos que contribuyen al mantenimiento de la hidratación cutánea. Ingredientes como la glicerina favorecen la retención de agua, mientras que componentes lipídicos como la parafina líquida refuerzan la función barrera de la piel, reduciendo la pérdida transepidérmica de agua. Así, la piel recupera suavidad y confort. Un auténtico alivio.

Pero atención: aunque presenta propiedades hidratantes y protectoras de la barrera cutánea, «no contiene ingredientes específicamente diseñados para tratar el eritema solar o el daño inducido por la radiación ultravioleta», aclara Calduch. No es un tratamiento reparador específico para quemaduras solares, sino un hidratante post-solar. Para las quemaduras, hay productos formulados con principios activos muy concretos.

Mi consejo: Si has tomado el sol, utiliza la Nivea para calmar la piel deshidratada, pero recuerda que hay opciones más ligeras y calmantes diseñadas específicamente para el aftersun. Una buena hidratación es clave, pero no lo es todo.

No caigas en la falsa seguridad: protege tu piel hoy

Roger Nebot, farmacéutico, y María Ángeles de Broto, cosmetóloga, son taxativos: la Nivea clásica no contiene filtros solares suficientes para proteger la piel. Aplicarla y exponerse al sol genera una falsa sensación de protección que nos hace bajar la guardia. La radiación penetra igual, aumentando drásticamente el riesgo de cáncer de piel, el fotoenvejecimiento y, evidentemente, las quemaduras.

Mª Ángeles de Broto es contundente: «La radiación solar sigue penetrando en la piel, favoreciendo las quemaduras, el fotoenvejecimiento y aumentando el riesgo de desarrollar cáncer de piel». Además, al ser una crema muy oclusiva, el calor y el sudor pueden hacer que resulte incómoda durante la exposición solar. Un detalle que también hay que tener en cuenta para nuestro confort.

Es imprescindible entender esta diferencia. Nuestro cuerpo, nuestra piel, merece una protección real y eficaz. No dejemos que la nostalgia o la comodidad nos jueguen una mala pasada con nuestra salud. (Nuestro monedero lo agradecerá, pero nuestra piel lo necesita aún más y de forma urgente).

Estamos en una época donde la información es poder, especialmente cuando se trata de nuestra salud y bienestar. Ahora tienes el secreto definitivo para usar esta crema centenaria de la manera correcta y proteger tu piel de verdad. Después de saber esto, ¿qué decisión tomarás la próxima vez que la agarres?