Farmacèutics i OCU desmenteixen un ús popular: «La crema Nivea del pot blau no protegeix del sol»

La crema Nivea del pot blau. Un clàssic que ha passat de generació en generació, omnipresent a la nostra tauleta de nit i al costat del lavabo de l’àvia. Ara viu un nou renaixement, impulsada per la tendència del skincare minimalista que tant ens agrada.
Moltes celebrities l’han convertit en un imprescindible, la seva textura untuosa i el seu poder hidratant són llegendaris. Però sota aquesta fama, s’amaga un error comú que podria estar posant en risc la nostra pell sense que ho sapiguem. Un secret a crits que l’OCU i els farmacèutics han decidit desmuntar.
L’error que ningú t’havia explicat sobre la Nivea blava
La veritat és clara i definitiva: la crema Nivea del pot blau NO protegeix del sol. Així de contundent. Per molt que l’hàgim utilitzat després d’un dia de platja, o fins i tot, malament, abans d’exposar-nos, els experts ho tenen claríssim.
Vicente Calduch, farmacèutic i CEO de Laboratoris Calduch, ho adverteix sense embuts: «La crema Nivea del pot blau no ha de considerar-se reparadora per a les cremades solars (no és bona com a protector), sí una bona hidratant després de l’exposició solar». Un cop de realitat que ens fa repensar-ho tot.
La meva alerta: Estàs aplicant una sensació falsa de seguretat a la teva pell. No confonguis mai hidratació amb protecció solar, és un error que pot tenir conseqüències greus a llarg termini.
Una història centenària de pura hidratació (però sense SPF)
Per entendre-ho, hem de viatjar en el temps fins al 1911, a Hamburg. Allà, el Dr. Oscar Troplowitz, un jove farmacèutic, juntament amb importants dermatòlegs i científics de l’època, va crear la Nivea. Va ser el primer en aconseguir una emulsió estable d’aigua i oli, una fita per a l’època. Inicialment, un producte mèdic, però ràpidament es va veure el seu potencial cosmètic. (Ens encanta una bona història d’origen, oi?).
La seva fórmula clàssica és un tresor d’hidratació. El pantenol, l’eucerit (un derivat de la lanolina) i la glicerina són els seus herois silenciosos, els que aporten aquesta untuositat que tant ens agrada. Aquests compostos suavitzen la pell, milloren la seva elasticitat, aporten propietats humectants i creen una barrera protectora. A més, destaquen que no té conservants. És la solució perfecta per a la sequedat extrema que sentim a vegades.
La OCU ha fet un estudi exhaustiu de la famosa crema i ho corrobora: és una hidratant excepcional. Afirmen que «serveix per al cos, la cara, les mans, els peus, les zones seques… la Nivea de llauna blava la continuen recomanant molts dermatòlegs. És bona per combatre la tibantor després de prendre el sol. Calma i redueix la tibantor pel seu poder oclusiu». Perquè deixa la pell suau i molt nutrida. Però la seva advertència és clara: no per al sol.
Per què la teva Nivea no és el teu protector solar
Aquí ve el quid de la qüestió, el truc ocult que ens pot costar car. La farmacèutica Inmaculada Canterla, fundadora de Cosmeceutical Center, és categòrica: «La crema Nivea del pot blau no és recomanable per prendre el sol. No té SPF, és a dir, no té filtres solars». I sense filtres solars, no hi ha protecció UV, ni contra els raigs UVA ni UVB. Punt i final.
Aplicar-la per prendre el sol és com anar sense cinturó de seguretat. No preveu el fotoenvelliment, les taques ni, el més important, les cremades. La radiació solar segueix penetrant a la pell, augmentant el risc. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la quantitat de temps que hem estat en l’error col·lectiu).
A més, la seva composició rica i oclusiva, amb oli mineral i parafina, pot ser contraproduent. Inmaculada Canterla explica que en exposició solar, pot sentir-se pesada, ocluir porus i afavorir la milià (unes petites taques blanques o groguenques) o fins i tot acne en pells mixtes o grasses. Definitivament, no és la millor elecció per a l’estiu, ni per a tot tipus de pell.
Gabriela Díaz, farmacèutica, afegeix un altre punt crucial: «porta derivats del petroli com la parafina, que van ser els que es van utilitzar fa algunes dècades. Ara és molt bàsica per utilitzar-se al rostre, fins i tot perjudicial per a pells grasses». Un argument de pes per a la nostra rutina de bellesa.
La seva veritable utilitat: el pla B intel·ligent per després del sol
No tot són males notícies. La Nivea blava té el seu lloc en la nostra rutina, però amb intel·ligència. Els experts coincideixen que és una excel·lent crema hidratant. Després d’un dia de sol, quan la pell està tibant i necessita recuperar la seva hidratació, és quan entra en joc amb la seva màgia.
Vicente Calduch ens explica que la composició de Nivea Creme inclou agents emolients, humectants i oclusius que contribueixen al manteniment de la hidratació cutània. Ingredients com la glicerina afavoreixen la retenció d’aigua, mentre que components lipídics com la parafina líquida reforcen la funció barrera de la pell, reduint la pèrdua transepidèrmica d’aigua. Així, la pell recupera suavitat i confort. Un autèntic alleujament.
Però atenció: encara que presenta propietats hidratants i protectores de la barrera cutània, «no conté ingredients específicament dissenyats per tractar l’eritema solar o el dany induït per la radiació ultravioleta», aclareix Calduch. No és un tractament reparador específic per a cremades solars, sinó un hidratant post-solar. Per a les cremades, hi ha productes formulats amb principis actius molt concrets.
El meu consell: Si has pres el sol, utilitza la Nivea per calmar la pell deshidratada, però recorda que hi ha opcions més lleugeres i calmants dissenyades específicament per a l’aftersun. Una bona hidratació és clau, però no ho és tot.
No caiguis en la falsa seguretat: protegeix la teva pell avui
Roger Nebot, farmacèutic, i María Ángeles de Broto, cosmetòloga, són taxatius: la Nivea clàssica no conté filtres solars suficients per protegir la pell. Aplicar-la i exposar-se al sol genera una falsa sensació de protecció que ens fa baixar la guàrdia. La radiació penetra igual, augmentant dràsticament el risc de càncer de pell, el fotoenvelliment i, evidentment, les cremades.
Mª Ángeles de Broto és contundent: «La radiació solar segueix penetrant en la pell, afavorint les cremades, el fotoenvelliment i augmentant el risc de desenvolupar càncer de pell». A més, al ser una crema molt oclusiva, la calor i la suor poden fer que resulti incòmoda durant l’exposició solar. Un detall que també cal tenir en compte per al nostre confort.
És imprescindible entendre aquesta diferència. El nostre cos, la nostra pell, mereix una protecció real i eficaç. No deixem que la nostàlgia o la comoditat ens juguin una mala passada amb la nostra salut. (El nostre moneder ho agrairà, però la nostra pell ho necessita encara més i de forma urgent).
Estem en una època on la informació és poder, especialment quan es tracta de la nostra salut i benestar. Ara tens el secret definitiu per fer servir aquesta crema centenària de la manera correcta i protegir la teva pell de veritat. Després de saber això, quina decisió prendràs la propera vegada que l’agafis?