Malas noticias para los fans de Joc de cartes, que hoy se quedan sin programa por culpa del eclipse solar. Será el fenómeno astronómico del siglo y, por eso, desde TV3 han querido adaptar toda la programación y hacerla girar a su alrededor. La parrilla cambiará a partir de las 12 horas, cuando emitan un programa que han llamado La cuenta atrás del Eclipse Solar 2026. Aquí, con David Melgarejo al frente, ofrecerán dos horas de previa con conexiones a los puntos de visión directa del fenómeno, entrevistas a especialistas, informaciones de servicio, del tiempo y del tráfico y todos los detalles de los preparativos.

Entre otros, participan en este especial Estel Blay, ingeniera aeroespacial del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña; Josep Maria Masqué, astrofísico del Instituto Ciencias del Cosmos de la UB, o Jesús Díaz, de la Sociedad Catalana de Oftalmología. Todos ellos darán su opinión desde sus respectivos ámbitos para aconsejar cómo prepararse bien para este día histórico.

Y, después de las series del mediodía, llegará el plato fuerte de la jornada con el programa que presentará Lídia Heredia desde Sant Jaume d’Enveja, en el Delta del Ebro, para seguir la evolución del eclipse solar de este 12 de agosto. Este especial, El eclipse de tu vida, comenzará a las 17:20 horas y se extenderá hasta las 21 horas cuando comience el TN Vespre. Y aquí viene el cambio de Joc de cartes, ya que en lugar de emitir el capítulo que tocaba, lo dejarán guardado para la próxima semana para poder explotar -aún más- el tema del eclipse.

Así queda la programación de TV3 para el día del eclipse

¿Por qué no emiten Joc de cartes esta noche?

Después de seis horas de directo hablando sobre el tema y de mostrar cómo se cubre el sol, ¿aún quedarán más cosas por explicar? Eso parece, teniendo en cuenta que han preparado otro programa -ahora llamado Las imágenes del eclipse– que tendrá a Núria Solé al mando desde Sant Jaume d’Enveja. Y, como el nombre indica, ofrecerán todas las imágenes del eclipse, conexiones a todo el país y la información de servicio en el regreso a casa.

Las redes sociales de 3Cat se han llenado de publicaciones sobre el eclipse estos últimos días y, hoy, las están recopilando todas para ir abriendo boca. Mañana será interesante comprobar qué audiencia ha dado un despliegue tan espectacular como este, con un fenómeno astronómico que centrará toda la atención mediática en todas partes y durante todo el día.