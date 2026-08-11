David Bisbal ha vivido, desde Colombia, el devastador terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado más de 200 muertos y 600 heridos. El cantante se encuentra en este país para grabar su edición estatal de Operación Triunfo, donde actúa como jurado, cuando sintió el sismo en primera persona desde la habitación de su hotel. Afortunadamente, se encontraba en Bogotá -a 280 km del epicentro- y no ha sufrido ningún daño importante. En el vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, se puede ver la lámpara del techo moverse sin parar durante más de un minuto mientras él pide a la Virgen que se detenga ese movimiento. De fondo, los sonidos de unas sirenas que advierten que no era un simulacro.
«¡Un terremoto! Espero que no pase nada, Dios mío, su p.. madre… Por favor, Virgen, ya está… venga, tranquilo, por favor«, se le oye clamar al cielo. David Bisbal había llegado esa misma madrugada desde Cádiz y el susto ha sido fortísimo: «Haber despertado esta mañana con este temblor tan fuerte en Bogotá ha causado un poco de pánico al principio». Dice que, enseguida, se dio cuenta de que todo había terminado solo un minuto después. Eso sí, escuchar «un montón de alarmas» de los edificios cercanos al suyo no ayudaba a calmarse: «Sonaban por protocolo, aunque por suerte en Bogotá no ha pasado nada».
Unas horas después, el andaluz ha querido sentarse frente a la cámara y ha reconocido que llegó a pasar miedo: «Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que ha sido muy fuerte. Quiero enviar un beso a las personas afectadas, estamos todos con el corazón en un puño. Estaremos informando un poco de las ayudas que pueden hacerse», ha dicho antes de comenzar a compartir enlaces con maneras de ayudar a los afectados.
Las confesiones de David Bisbal en una entrevista en México
David Bisbal ha explicado en el pódcast Cracks que lleva años manteniendo una rutina muy estricta después de sus conciertos, una decisión que, según él, lo ha alejado de la vida social habitual entre artistas. Eso sí, le ha permitido mantener un buen nivel profesional: «Después de los conciertos, siempre que hay fiestas o las discográficas organizan after parties, o no voy o me hago una foto y me vuelvo a casa. No sé si me quedaré como un aburrido o como un aguafiestas, pero a mí me ha dado resultados», ha explicado.
El artista, que asegura que se cuida mucho y practica deporte habitualmente, considera que descansar es esencial para poder afrontar su trabajo y, al mismo tiempo, tener tiempo para la familia. De hecho, admite que para él dormir es incluso más importante que comer bien: «Cuando acabo un concierto o un festival, me voy a mi habitación. No me tomo una cerveza ni tampoco un vino. Nunca me voy a dormir a las tres de la madrugada. No es que no lo haga ahora, es que nunca lo he hecho«, ha confesado.
Esta manera de vivir, sin embargo, también ha tenido consecuencias en su relación con otros artistas: «Soy muy extraño. A veces me dicen de hacer una reunión para cenar y yo digo que no, que prefiero hacerla para almorzar», ha explicado. Y ha dejado claro el motivo de esta disciplina: «Lo hago por mí, por mi familia y por mi público, porque sé que después daré el 100%», un cantante entregado y, para muchos, quizás aburrido.