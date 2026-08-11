David Bisbal ha viscut, des de Colòmbia, el terratrèmol devastador de magnitud 7,4 que ha deixat més de 200 morts i 600 ferits. El cantant es troba en aquest país per gravar la seva edició estatal d’Operación Triunfo, on fa de jurat, quan ha sentit el sisme en primera persona des de l’habitació del seu hotel. Afortunadament, es trobava a Bogotà -a 280 km de l’epicentre- i no ha patit cap dany important. En el vídeo que ha compartit al seu perfil d’Instagram, es pot veure el llum del sostre moure’s sense parar durant més d’un minut mentre ell demana a la Verge que s’aturi aquell moviment. De fons, els sons d’unes sirenes que adverteixen que no era un simulacre.
“Un terratrèmol! Espero que no passi res, Déu meu, su p.. madre… Si us plau, Verge, ja està… vinga, tranquil, si us plau“, se’l sent clamar al cel. David Bisbal havia arribat aquella mateixa matinada des de Cadis i l’ensurt ha estat fortíssim: “Haver-nos llevat aquest matí amb aquest tremolor tan fort a Bogotà ha causat una mica de pànic al principi”. Diu que, seguida, va adonar-se que tot havia acabat només un minut després. Això sí, sentir “un munt d’alarmes” dels edificis propers al seu no ajudaven a calmar-se: “Sonaven per protocol, encara que per sort a Bogotà no ha passat res”.
Unes hores després, l’andalús ha volgut seure davant de càmera i ha reconegut que ha arribat a passar por: “Ja heu vist la magnitud d’aquest desastre natural que ha estat molt fort. Vull enviar un petó a les persones afectades, estem tots amb el cor en un puny. Estarem informant una mica de les ajudes que poden fer-se”, ha dit abans de començar a compartir enllaços amb maneres d’ajudar els afectats.
Les confessions de David Bisbal en una entrevista a Mèxic
David Bisbal ha explicat al pòdcast Cracks que porta anys mantenint una rutina molt estricta després dels seus concerts, una decisió que, segons el que diu, l’ha allunyat de la vida social habitual entre artistes. Això sí, li ha permès mantenir un bon nivell professional: “Després dels concerts, sempre que hi ha festes o les discogràfiques organitzen after parties, o no hi vaig o em faig una foto i me’n torno a casa. No sé si em quedaré com un avorrit o com un aixafaguitarres, però a mi m’ha donat resultats”, ha explicat.
L’artista, que assegura que es cuida molt i practica esport habitualment, considera que descansar és essencial per poder afrontar la seva feina i, alhora, tenir temps per a la família. De fet, admet que per a ell dormir és fins i tot més important que menjar bé: “Quan acabo un concert o un festival, me’n vaig a la meva habitació. No em prenc una cervesa ni tampoc un vi. No me’n vaig mai a dormir a les tres de la matinada. No és que no ho faci ara, és que no ho he fet mai“, ha confessat.
Aquesta manera de viure, però, també ha tingut conseqüències en la seva relació amb altres artistes: “Soc molt estrany. A vegades em diuen de fer una reunió per sopar i jo dic que no, que prefereixo fer-la per dinar”, ha explicat. I ha deixat clar el motiu d’aquesta disciplina: “Ho faig per mi, per la meva família i pel meu públic, perquè sé que després donaré el 100%”, un cantant entregat i, per a molts, potser avorrit.