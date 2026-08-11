Els fans de La Travessa tenen ganes que arribi la tardor per descobrir com ho han fet els famosos que participen en la primera edició VIP. El rodatge d’aquesta temporada els ha portat fins a Mallorca, vuit parelles de personatges coneguts que s’han posat a prova per sorpresa dels teleespectadors de 3Cat. Des de la cadena ens han avisat que han preparat “proves sorprenents“, “noves dinàmiques” i un format “més intens que mai“. I, per anar obrint boca, han compartit fotografies d’alguns episodis que podrem veure quan comenci la nova temporada televisiva. Amb Laura Escanes al capdavant una altra vegada, què ens depara aquesta nova vida del concurs d’aventures de TV3?
En l’última promoció que han fet, ens avisen que queda “molt poc” i que hem d’anar preparant-nos perquè han organitzat una de bona: “No us direm que serà èpica, preferim que ho descobriu vosaltres“, avisen. Acompanyen aquest text unes fotografies que ens permeten veure els participants vestits amb l’equipació del programa per primera vegada mentre corren, s’abracen emocionats i intenten resoldre algunes proves. Bicicleta, cadenats, cartes, llanternes… No els hi posaran més fàcil per ser famosos, no, així que aquesta experiència pot ser brutal per veure-la des del sofà amb crispetes i una expectació altíssima.
Quins famosos participaran a La Travessa VIP?
A les fotos d’Instagram podem veure els primers frames d’una aventura que ens deixarà a tots descol·locats. Com serà el treball en equip d’una parella tan estranya com la que formen Miki Núñez i Raquel Sans? La presentadora del TN farà tàndem amb el cantant i presentador d’Eufòria en un dels conjunts que parteixen amb més suport de l’audiència. Però no estaran sols, ja que competiran amb Jair Domínguez i Neus Rossell o els dos membres de The Tyets.
La representació esportista la tindran amb els jugadors de bàsquet Laia Palau i Víctor Sada o la gimnasta olímpica Natalia Timofeeva, que farà equip amb la model Jessica Goicoechea. També veurem dues comunicadores divertides del País Valencià com són Nerea Sanfe i Carolina Ferre. La sorpresa ha estat que hagin convençut dos actors de la talla de Sheila i Christian Casas per sumar-se a l’equip. Finalment, els dos referents en activisme mediambiental Carlota Bruna i Gádor Muntaner seran dos dels que també podran endur-se un premi molt desitjat.
Previsiblement, tornaran a apostar pel mateix format de difusió d’estrenar els capítols a la plataforma digital 3Cat abans de la seva emissió a través de la televisió lineal. Aquesta fórmula els ha funcionat, i molt bé, en les anteriors temporades així que sembla una tàctica guanyadora. Tenint en compte la superbona audiència i el rècord de visualitzacions que van aconseguir, és probable que aquest bon resultat millori encara més ara que els concursants són famosos i no només personatges anònims. La curiositat serà encara major perquè la gent els coneix, és clar, i perquè venen d’àmbits que res no tenen a veure amb l’aventura.
N’hi ha ganes, tal com podem comprovar en els missatges que omplen la publicació que ha fet la cadena: “Quins nervis! Necessito ja els capítols“, “Quines ganes“, “Necessito data i hora d’estrena ja“, “Emoció” o “Serà èpic“. Això sí, la decisió d’haver escollit personatges coneguts i no anònims no acaba d’agradar a tothom. De fet, entre els aplaudiments s’han colat unes quantes crítiques perquè creuen que, així, s’apropen més a formats de televisions privades com Telecinco i el seu Supervivientes. Caldrà veure si es tracta d’una massa crítica concreta i petita o si aquest pensament afecta els números d’un programa que s’ha demostrat que és un èxit.