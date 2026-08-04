Alaaddine Azzouzi s’ha convertit en un dels actius més aplaudits de 3Cat aquests últims dies, des que la cadena l’escollís com a un dels enviats especials a Ceuta per informar sobre el terreny de la crisi migratòria. Les seves cròniques agraden molt, si ens fixem en el bon feedback que està rebent a través de les xarxes socials. I no només perquè escriu bé, sinó perquè ha estat tot un encert posar-lo a ell com a jove reporter d’origen magribí -i el seu català perfecte- a cobrir una notícia que ha enfurismat la dreta espanyola. Una tria ben pensada i carregada de significat, és clar.
En els últims dies, més de 50.000 persones han entrat irregularment a Ceuta des del Marroc en travessar la zona del Tarajal. L’allau ha provocat desenes de morts, sobretot per ofegaments i allaus humanes, mentre la ciutat es quedava completament desbordada. I no ha estranyat a ningú que la migració hagi tornat a ser utilitzada com a eina de pressió política, cosa que ha obligat la UE a intervenir-hi.
En definitiva, una crisi humanitària, migratòria i diplomàtica sense precedents recents que ha movilitzat les televisions de diferents països. TV3 també hi ha enviat aquest equip amb Alaaddine entre els seus periodistes, però d’on ha sortit aquest reporter?
Qui és Alaaddine Azzouzi, el reporter de 3Cat que ho peta des de Ceuta?
Aquest jove de Premià de Mar de 25 anys es va especialitzar en desigualtats socials i conflictes internacionals després d’estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Darrerament, l’hem pogut veure fent xerrades i formació en antiracisme i discursos d’odi a centres educatius i institucions. Parla català, castellà, àrab, francès i anglès; segons el seu perfil a LinkedIn, on també explica que treballa a 3Cat des del setembre del 2023 quan el van fitxar per a la creació de reportatges audiovisuals per a públic infantil.
Alaaddine, que ha col·laborat amb diferents mitjans digitals, actualment treballa a l’InfoK. Un “fill de migrants“, tal com es descriu ell mateix a la biografia de X (l’antic Twitter), que ha aconseguit fer-se un lloc els telenotícies de la televisió catalana. Les seves primeres retransmissions en directe han rebut molts aplaudiments, així que ha aprovat amb nota la seva estrena: “Hòstia que bo, enviar un xaval magrebí amb un català perfecte a cobrir la notícia de Ceuta em sembla brutal!” és només un exemple d’aquests missatges positius.
D’altres usuaris, també aplaudeixen que treballi “sense estigmes ni bonismes“, ja que troben que Alaaddine explica “què hi ha veritablement darrere” aquest fenomen “instigat des del poder marroquí” a una població “que sotmet a la misèria”. A les xarxes socials, alaben que el jove periodista conegui les cultures “d’ambdós costats“: “Més enllà del català i el castellà, també parla dàrija. Tant de bo els mitjans entenguin que la diversitat millora el periodisme“, demanen altres.
Después de todo lo ocurrido en Ceuta, hay algo llamativo: la cobertura del periodista Alaaddine Azzouzi (@aladdin_azr), que conoce las culturas de ambos lados y, además del catalán y el castellano, habla darija.— Ayham Al Sati – أيهم (@Ayham_AlSati) August 2, 2026
Ojalá los medios entiendan que la diversidad mejora el periodismo. pic.twitter.com/ivNqkNeBoO
Cal seguir per @3CatInfo @som3cat la cobertura de la crisi migratòria a Ceuta de la ma del company @aladdin_azr Sense estigmes ni bonismes, Aladdin explica què hi ha veritablement darrere aquest fenòmen instigat des del poder marroquí a una població que sotmet a la misèria.— Joan Roura (@joanrourav) August 1, 2026
Ostia que bo, enviar un xaval magrebí amb un català perfecte a cobrir la noticia de Ceuta em sembla brutal!!! pic.twitter.com/s7p1KtEVrc— Jordi Unclu Garrot (@UncluGarrot) August 1, 2026
Tot un descobriment que l’ajudarà a escalar i mantenir-se en una cadena que de ben segur comença a enviar-lo a molts més conflictes d’aquesta mena.