Giró trenca el carnet de Junts i marxa del partit després de mesos de desavinences

Crònica d’una mort anunciada. L’aventura de Jaume Giró a Junts per Catalunya ha arribat al punt final de forma abrupta després de mesos de desavinences. L’exconseller d’Economia de la Generalitat durant el govern de Pere Aragonès, Jaume Giró, ha estripat el carnet de la formació del president a l’exili, Carles Puigdemont i s’ha donat de baixa de Junts després de mesos de desavinences entre l’exdiputat i la direcció del partit, tal com ha avançat Nació i ha confirmat l’ACN.
Giró va arribar a Junts després de formar part de la candidatura que va impulsar, de nou, Joan Laporta a la presidència del Futbol Club Barcelona l’any 2021. Una candidatura en la qual Giró havia de ser el nou vicepresident econòmic del club, però que a darrera hora se’n va desdir per discrepàncies amb la forma de gestionar el club de Laporta. Una marxa del món del futbol que va fer que Giró acabés aterrant a la política de la mà de Junts.
Jaume Giró va ser un dels grans fitxatges de Puigdemont l’any 2021 i va ocupar la Conselleria d’Economia al Govern de Pere Aragonès tot i no tenir experiència política prèvia. Durant la seva aventura al capdavant de la conselleria Giró va aconseguir aprovar els pressupostos del 2022 i tenia preparats els del 2023, però l’octubre del 2022 Junts va partir peres amb ERC i els diputats juntaires van abandonar el govern.
A les darreres eleccions, les del 2024, Giró va formar part de les llistes de Junts i va aconseguir un escó al Parlament de Catalunya, una aventura política que es va començar a torçar el setembre del 2025 quan el trencament entre Giró i la formació juntaire va començar a fer-se evident després que deixés el seu escó i l’executiva del partit amb crítiques cap a la direcció del partit.
Fora de la política però a les travesses per ser alcaldable
Tot i que Giró abandonés la primera línia política el setembre del 2025 va continuar sent una figura rellevant a la política catalana, especialment a Barcelona. L’exconseller va aparèixer a les travesses per ser el futur alcaldable de Junts -ara ja confirmat Jordi Martí- i agafar el relleu de Xavier Trias en un grup municipal de Junts que s’havia dividit entre Waterloo i Barcelona. No només Junts es va interessar per aquesta possibilitat, sinó que Aliança Catalana també va sondejar Giró per encapçalar la llista a la capital catalana i donar un cop d’efecte amb una figura de renom i ‘robada’ al competidor directe.