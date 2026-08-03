Paz Padilla se fue de Telecinco por la puerta trasera mientras juraba y perjuraba que nunca volvería. Desde entonces son incontables las veces que ha criticado públicamente su etapa en Sálvame, de hecho. Ahora, sin embargo, ha tenido que tragarse el orgullo y la volvemos a ver al frente de un programa que se emite los fines de semana. En El show de Paz, la humorista quería huir del típico programa de prensa rosa precisamente porque lo ha denunciado tantas veces que se quedaría sin ningún tipo de credibilidad. ¿Qué ofrecía, a cambio? Un formato familiar, con actualidad y humor improvisado.

Las audiencias que está obteniendo son muy discretas, teniendo en cuenta que acaban de celebrar que haya llegado a un 8% de share en toda España… como si ese fuera un buen dato, que no lo es en absoluto. Y, ante este fracaso, ya han tenido que incorporar una sección de cotilleos para intentar reflotar. El formato es extraño, con una mezcla de estilos y contenidos diferentes que lo deja sin una identidad clara. Parece bastante incomprensible que estén comentando el horror de los incendios y, a continuación, pasen a explicar cuánto cuestan los yates de los futbolistas o a comentar el nuevo peinado de Carlos Alcaraz. Una comparación del nuevo físico de Terelu Campos por aquí, un comentario sobre los extraterrestres por allá… todo sin ningún tipo de orden ni sentido.

Y, ahora, con el añadido de los reencuentros de Paz Padilla con algunos famosos a quienes se enfrentó en sus años en el programa de Jorge Javier Vázquez. Este fin de semana mismo, por ejemplo, cuando ha pedido perdón en público a Yurena cuando la ha invitado a su programa en una escena lacrimógena que ha dejado a todos parados: «Ocho años y nueve meses después, quiero pedirte perdón porque yo no había visto a la Yurena que estaba sufriendo tanto. Me dejé llevar por la industria del espectáculo«. Y ella aceptó de buen grado su mea culpa: «Es cierto que, muchas veces, te has portado muy mal conmigo y me lo has hecho pasar mal… pero ya está, te has disculpado».

Que haya invitado a Yurena no ha hecho gracia | Telecinco

¿Qué dicen los telespectadores del nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco?

Ante todo esto, cada vez se pueden leer más críticas en las redes sociales hacia Paz Padilla y también contra el programa en sí. No gusta y esta fuerte opinión ha quedado patente en los cientos de mensajes que podemos leer en X (el antiguo Twitter). ¿El mensaje más repetido? El que los acusa de generar «vergüenza ajena»: «Da pena«, «Es absolutamente imposible que alguien vea este vídeo del antishow de Paz Padilla y no sienta vergüenza ajena, que al menos ensayen los sustos y que no los actúen peor que Pilar Rubio en la serie Piratas» o «Por favor, qué poco gusto«.

Da pena esto.. — toritoman (@toritoman19639) August 2, 2026

Es absolutamente imposible que alguien vea este video del anti show de Paz Padilla y no sienta vergüenza ajena.

Por lo menos ensayen algo los sustos y no los actuéis peor que Pilar Rubio en la serie Piratas. https://t.co/Xks3pjutjt — Kristian Fer (@kriistianfer) August 2, 2026

qué vergüenza por favor — #Euromisión (@EuroMision) August 2, 2026

Vergüenza ajena — Sor. Paso🖤 (@SorPasodelacruz) August 1, 2026

Por favor….. Que poco gusto — gatopepe (@GatoPepee) August 1, 2026

También ha habido gente que ha aprovechado para burlarse de sus malas audiencias: «Datos lamentables, pero más lamentable es que lo celebréis«. Creen que el programa es «malísimo» y «aburrido» porque el cerebro de su director está «caducado».

Datos lamentables pero más lamentable es que lo celebréis — Chismosa yo? No que va! 🍌 (@PanchaReSabrosa) August 2, 2026

Programa malísimo. — Maria Cristina Mañas🇦🇷🇪🇦 (@crisman061) August 2, 2026

Programa aburrido ,el cerebro del director está caducado — Berta Bértolo Castro (@CastroBerta) August 2, 2026

Y, por supuesto, una de las que más rechazo recibe en las redes sociales es la presentadora como la cara visible de este nuevo formato: «No es graciosa, avergüenza y da mucha grima. Lamentable«, «Pero no os da vergüenza las gilip… que hace? Vergüenza ajena«, «Ridícula» o «Ya nada de lo que hace esta mujer me produce gracia, la veo tan sobreactuada» son algunos ejemplos bastante críticos contra ella.

No es graciasa, abochorna y da mucha grima y verguenza ajena…. lamentable — Josito (@Joseboite) August 2, 2026

Pero no os da vergüenza las guilipolleces que hace



Vergüenza ajena — Carmen Caballero (@CarmenC07435508) August 2, 2026

Ridícula — Ana Ortega 😎 (@rafianaidem) August 2, 2026

Ya nada de lo q hace esta mujer me produce gracia

La veo tan sobreactuada — *rojoyplata* (@RaisaH_D) August 2, 2026

¿Por qué han criticado el estreno de Paz Padilla en Telecinco?

Con todo, un regreso a Telecinco que ha venido acompañado de detractores y unos resultados que no invitan al optimismo.