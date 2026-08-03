Paz Padilla va marxar de Telecinco per la porta del darrere mentre jurava i perjurava que mai no hi tornaria. Des de llavors són incomptables la de vegades que ha criticat públicament la seva etapa a Sálvame, de fet. Ara, però, s’ha hagut d’empassar l’orgull i la tornem a veure al capdavant d’un programa que s’emet els caps de setmana. A El show de Paz, l’humorista volia fugir del típic programa de premsa rosa precisament perquè l’ha denunciat tantes vegades que es quedaria sense cap mena de credibilitat. Què oferia, a canvi? Un format familiar, amb actualitat i humor improvisat.
Les audiències que està obtenint són molt discretes, tenint en compte que acaben de celebrar que hagi arribat a un 8% de share a tota Espanya… com si aquesta fos una bona dada, que no ho és en absolut. I, davant d’aquest fracàs, ja han hagut d’incorporar una secció de tafaneries per intentar reflotar. El format és estrany, amb una barreja d’estils i continguts diferents que el deixa sense una identitat clara. Sembla bastant incomprensible que estiguin comentant l’horror dels incendis i, tot seguit, passin a explicar quant costen els iots dels futbolistes o a comentar el nou pentinat de Carlos Alcaraz. Una comparació del nou físic de Terelu Campos per aquí, un comentari sobre els extraterrestres per allà… tot sense cap mena d’ordre ni sentit.
I, ara, amb l’afegit dels retrobaments de Paz Padilla amb alguns famosos als qui va enfrontar-se en els seus anys al programa de Jorge Javier Vázquez. Aquest cap de setmana mateix, per exemple, quan ha demanat perdó en públic a Yurena quan l’ha convidat al seu programa en una escena lacrimògena que ha deixat tothom parat: “Vuit anys i nou mesos després, vull demanar-te perdó perquè jo no havia vist la Yurena que estava patint tant. Vaig deixar-ma portar per la indústria de l’espectacle“. I ella va acceptar de bon grat el seu mea culpa: “És cert que, moltes vegades, t’has portat molt malament amb mi i m’ho has fet passar malament… però ja està, t’has disculpat”.
Què diuen els teleespectadors del nou programa de Paz Padilla a Telecinco?
Davant de tot això, cada vegada es poden llegir més crítiques a les xarxes socials cap a Paz Padilla i també contra el programa en si. No agrada i aquesta forta opinió ha quedat palesa en els centenars de missatges que podem llegir a X (l’antic Twitter). El missatge més repetit? El que els acusa de generar “vergonya aliena”: “Fa pena“, “És absolutament impossible que algú vegi aquest vídeo de l’antishow de Paz Padilla i no senti vergonya aliena, que almenys assagin els ensurts i que no els actuïn pitjor que Pilar Rubio a la sèrie Piratas” o “Si us plau, quin poc gust“.
Da pena esto..— toritoman (@toritoman19639) August 2, 2026
Es absolutamente imposible que alguien vea este video del anti show de Paz Padilla y no sienta vergüenza ajena.— Kristian Fer (@kriistianfer) August 2, 2026
Por lo menos ensayen algo los sustos y no los actuéis peor que Pilar Rubio en la serie Piratas. https://t.co/Xks3pjutjt
qué vergüenza por favor— #Euromisión (@EuroMision) August 2, 2026
Vergüenza ajena— Sor. Paso🖤 (@SorPasodelacruz) August 1, 2026
Por favor….. Que poco gusto— gatopepe (@GatoPepee) August 1, 2026
També hi ha hagut gent que ha aprofitat per mofar-se de les seves males audiències: “Dades lamentables, però més lamentable és que ho celebreu“. Creuen que el programa és “dolentíssim” i “avorrit” perquè el cervell del seu director està “caducat”.
Datos lamentables pero más lamentable es que lo celebréis— Chismosa yo? No que va! 🍌 (@PanchaReSabrosa) August 2, 2026
Programa malísimo.— Maria Cristina Mañas🇦🇷🇪🇦 (@crisman061) August 2, 2026
Programa aburrido ,el cerebro del director está caducado— Berta Bértolo Castro (@CastroBerta) August 2, 2026
I, és clar, una de les qui més ràbia rep a les xarxes socials és la presentadora com a cara visible d’aquest format nou: “No és graciosa, fa avergonyir i esgarrifa. Lamentable“, “Però no us avergonyeixen les gilip… que fa? Vergonya aliena“, “Ridícula” o “Ja res del que fa aquesta dona em produeix gràcia, la veig tan sobreactuada” són alguns exemples bastant crítics contra ella.
No es graciasa, abochorna y da mucha grima y verguenza ajena…. lamentable— Josito (@Joseboite) August 2, 2026
Pero no os da vergüenza las guilipolleces que hace— Carmen Caballero (@CarmenC07435508) August 2, 2026
Vergüenza ajena
Ridícula— Ana Ortega 😎 (@rafianaidem) August 2, 2026
Ya nada de lo q hace esta mujer me produce gracia— *rojoyplata* (@RaisaH_D) August 2, 2026
La veo tan sobreactuada
Amb tot, un retorn a Telecinco que ha vingut acompanyat de detractors i uns resultats que no conviden a l’optimisme.