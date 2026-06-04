Yurena ha tornat a aparèixer a televisió després de molt de temps sense saber-se res d’ella. L’última vegada havia tret a la llum que havia intentat suïcidar-se un parell de vegades, un titular molt trist i impactant en el que ara ha insistit. L’ha convidat a Y ahora Sonsoles sense esperar-se que acabés commocionant els teleespectadors, sobretot quan la tertuliana s’ha acabat trencant quan ha recordat el “camí dur” que ha hagut de seguir des que era petita. A l’escola patia assetjament escolar, el que tampoc no va ajudar-la.
La famosa, qui es fes famosa a Crónicas Marcianas en els anys 2000, va tocar el cel mediàticament parlar gràcies al hit de No cambié. Ara, després que se l’hagi relacionat amb aquesta cançó tota la vida, reconeix que ha arribat a “odiar-la“. No li agrada que resumeixin més de 30 anys de carrera a un únic tema, fins al punt que ha apartat la mirada quan posaven imatges d’ella cantant-la. A més a més, diu que sempre li venen al cap “records nefastos” quan la sent perquè recorda el mal moment que va viure en aquella època. L’assetjament que patia als platós de televisió diu que va empènyer-la a una “espiral d’autodestrucció” que gairebé la fa acabar morint, ha lamentat.
Ara que ha publicat un llibre sobre la seva vida, torna a recordar els alts i baixos d’uns anys que no han estat fàcils per a l’estrella de la cultura pop. Va haver-hi un moment en què va tocar fons de debò, quan va arribar al punt que va intentar suïcidar-se dues vegades per culpa de les discussions a televisió o els conflictes que van succeir-se en el seu dia a dia.
La mare de Yurena va salvar-li la vida dues vegades
Va ser la mare de Yurena qui li va salvar la vida, encara que ella també patia una depressió molt forta: “A ella també la van atacar moltíssim amb infàmies, tracte vexatori o humiliacions per tal que entrés al drap“. Tot allò les va unir encara més, diu, per la qual cosa encara no es perdona haver-la fet patir tant: “Em va salvar de morir quan vaig prendre’m un munt de pastilles i em penedeixo molt d’haver-li fet passar per això”. La mare, de fet, creu que va acabar amb problemes de salut mental per culpa del “tracte vexatori” que se les va donar des de la televisió i le revistes en un moment donat.
Margarita Seisdedos moriria una mica després, després d’uns anys amb Alzheimer, un buit que la cantant encara no ha pogut omplir. De fet, s’ha posat a plorar sense consol quan li han posat imatges d’arxiu en què se la veia.
Una intervenció que posa sobre la taula el malson que ha viscut una de les famoses que més hores de televisió va protagonitza en el seu moment.