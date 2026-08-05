Más movimientos en TVE de cara a la próxima temporada televisiva. La cadena pública española acaba de anunciar la incorporación de Yolanda Ramos, una de las humoristas más divertidas e hilarantes del star-system catalán. Y no será una colaboradora más, sino que se convertirá en presentadora de su propio programa. Muy pronto comenzarán las grabaciones de Me resbala, un concurso nuevo en esta cadena pero que ya se había emitido en otras como Telecinco o Antena 3.

Lo describen como un programa de humor «legendario», más que nada porque ha logrado ser número 1 en más de 30 países y eso no es fácil. Después de seis temporadas en la televisión privada, aterriza en la pública como un formato de entretenimiento reconocido en el que retan a actores y famosos de todo tipo de ámbitos en desafíos e improvisaciones muy locas.

Quién mejor que Yolanda Ramos para dirigir un concurso que triunfa gracias a una fórmula basada en el humor, la improvisación y el espectáculo. La catalana no es nueva en TVE, teniendo en cuenta que la hemos visto como concursante de Masterchef Celebrity o de Maestros de la costura Celebrity. Ahora cambia de papel y pasa al otro lado, pero no sería extraño verla participar en alguna de las pruebas de los concursantes sin poder evitarlo.

Yolanda Ramos presentará un concurso nuevo en TVE

Yolanda Ramos debuta como presentadora en un concurso que ya se había emitido en Antena 3 y Telecinco

Esta será su segunda oportunidad como presentadora, un rol que solo ha ocupado una vez cuando Telecinco le confió una de las sillas principales de Hable con ellas. Y, de ahí, a uno de sus papeles más aplaudidos de los últimos tiempos como ha sido la faceta de colaboradora en el programa de Marc Giró.

Me Resbala ha tenido concursantes muy top en sus vidas anteriores. En su estreno en la televisión española, que llegó de la mano de Antena 3, contó con Silvia Abril, Carlos Latre, Miki Nadal, Edu Soto o Santi Millán como algunos de los participantes. Y, después, incorporaría a Paz Padilla y Anabel Alonso en la etapa en Telecinco. Repitieron algunos de los concursantes, pero ahora que han pasado a la pública es probable que cambien todo el equipo para intentar darle un lavado de cara años después de su última emisión.

Aún no hay fecha de estreno, ya que ni siquiera han comenzado las grabaciones. Por lo tanto, queda pendiente que la confirmen y que digan cuáles serán los personajes conocidos que acompañarán a Yolanda Ramos en esta nueva etapa televisiva.