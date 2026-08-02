Nueva noche de liderazgo para TV3 en la audiencia televisiva y un prime time más con derrota clara de TVE. Esta vez, a diferencia del viernes, una noche estelar gracias al Barça, el buen resultado ha llegado con una película de Óscar. Es decir, con la segunda entrega del ciclo que la cadena de televisión pública catalana ha programado para los sábados de verano y el inicio del otoño, todas con premios de la academia de Hollywood. Una elección de los hábiles programadores de ficción de la casa, que tienen muy probada la fórmula de películas comerciales, de calidad y aptas para toda la familia, y no solo en el sentido de que las puedan ver los más jóvenes –hablamos de adolescentes menores de edad, no se trata de público infantil– sin que los adultos se aburran. Es la idea de La película del viernes –cuando Eufòria no le roba el puesto– y se está aplicando este verano con Noche de Óscars.

El ciclo comenzó la semana pasada, 25 de julio, con El Padre (The Father, con interpretaciones magistrales de Anthony Hopkins y Olivia Colman) y ha continuado este sábado, 1 de agosto, con un clásico de los años 80, El color púrpura (The Color Purple, 1985), dirigida por Steven Spielberg. Así ha sido como TV3 se ha llevado el Óscar de la noche, con una cuota de pantalla del 11,4% (con 137.000 espectadores de media) y La 1 de TVE se ha quedado en un pobre 6,1% de share (77.000 espectadores).

Una escena de la película con la que TV3 ha liderado este sábado por la noche / 3Cat

Una vez más, la revancha de TV3 tras un julio en el que la cadena pública española se ha aprovechado de la ventaja competitiva de tener los derechos de retransmisión de los partidos del Mundial. Ahora que todo ha vuelto a su lugar, la cadena catalana se ha instalado de nuevo en el liderazgo habitual, y en esta ocasión la apuesta también por el cine de La 1, con ¿Bailamos? (Shall We Dance?), con tres estrellas como Richard Gere, Jennifer López y Susan Sarandon, no ha tenido nada que hacer y ha quedado más de 5 puntos por debajo de El color púrpura.

La 1, derrotada también por su hermana pequeña, La 2

Entre TV3 y La 1 de TVE, sin embargo, ha habido espacio para tres cadenas más, lo que deja al primer canal de la televisión pública española en muy mal lugar. El segundo puesto en el ranking del prime time de este sábado, por debajo de TV3, ha sido para Antena 3, con el concurso Atrapa un millón, que ha conseguido una cuota de pantalla del 8,3% (104.000 espectadores de media). Pero lo que más llama la atención es que La 1 tenía al enemigo en casa, porque el tercer puesto ha sido para La 2, con el programa de actualidad Malas lenguas –posiblemente impulsado por polémicas recientes, como la que protagonizó una tertuliana que abandonó el plató indignada con el presentador. Por una razón o por otra, el programa de Jesús Cintora, con un 7,5%, ha marcado un hito poco habitual, que es que La 2 haya tenido un share más alto que su hermana mayor en una franja determinada. Y por encima de La 1 todavía ha quedado también Cuatro, con otra película, Spider-man: no way home, que ha conseguido un 7%. Mala noche para el primer canal de TVE, por tanto, y muy buena para TV3. Y, el sábado de la semana que viene, otro sábado para boomers nostálgicos: Carros de fuego.