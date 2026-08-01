La venganza es un plato que se sirve frío. Es un tópico y una verdad como un templo. Y TV3 ha tenido su pequeña venganza con TVE este viernes, con las cifras de audiencia del sagrado prime time en Cataluña. Después de que la televisión pública española arrebatara a la cadena catalana su liderazgo habitual durante gran parte de julio gracias al Mundial de fútbol –incluso obligó a aplazar el final de temporada de la serie Com si fos ahir–, ayer, último día del mes, se dio la vuelta a la tortilla y fue TV3 la que hizo un récord de audiencia gracias al fútbol y dejó a mínimos a la competencia.

Todo esto, gracias a un partido amistoso del Barça, que abría la pretemporada del equipo de Hansi Flick. A pesar de ser un partido menor, ya que los blaugranas jugaban con muchos suplentes –precisamente por culpa del Mundial, ya que sus jugadores que participaron están de vacaciones–, los espectadores catalanes se lanzaron de cabeza. Una media de 452.000 personas vieron la retransmisión del partido con Birmingham –que terminó perdiendo el equipo catalán en los penales– y dieron a TV3 una cuota de pantalla del 33,7%, un porcentaje que se ve solo en ocasiones excepcionales. Mientras tanto, en La 1 de TVE, el Telediario se quedaba en un 12,8% de share y la emisión posterior, un episodio de Viaje al centro de la Tierra, en un pobre 5,5%, 28 puntos por debajo del Birmingham-Barça.

Un momento del partido Birmingham-Barça de pretemporada, retransmitido por TV3, que dio una audiencia de récord a la cadena / 3Cat

Todas las cadenas quedan muy por detrás de TV3

De hecho, Antena 3, con El peliculón (emitían la película española Los buenos modales), se salió un poco mejor, ya que arrastró el 8,4% de cuota de pantalla, que igualmente quedó a 25 puntos de TV3. Cuatro también superó La 1 de TVE, con un 8% con Horizonte, el programa llamado «de investigación» de Iker Jiménez. Hundida en la miseria que ya lleva tiempo, al menos en Cataluña, Telecinco hizo un 3,8% con De viernes.

En definitiva, una noche de éxito para TV3, y seguro que el resumen con las mejores jugadas será uno de los contenidos más vistos este fin de semana en la plataforma del 3Cat. La única pega para la cadena fue tener que pagar el precio de adelantar una hora el Telenotícies Vespre, algo que siempre le perjudica y que lo dejó con una cuota de pantalla del 15%, al menos diez puntos por debajo de lo que suele obtener.