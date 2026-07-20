TV3 tiene todas las esperanzas puestas en el gran final de temporada de Com si fos ahir. Inicialmente, debía emitirse este lunes… pero la victoria de la selección española en el Mundial centrará hoy toda la atención mediática y, desde El Món, hemos podido saber que no querrán ni intentar competir y lo posponen hasta el miércoles. La fuga de televidentes era más que previsible, teniendo en cuenta que esta noche tendrá lugar la retransmisión de la celebración de la Roja. TVE se volcará, claro está, y hoy tendremos España, España y más España en televisión durante todo el día en una cobertura especial que durará doce horas y que también seguirá el desfile rojo que comenzará a las nueve de la noche. Se augura una mala noche para el TN Vespre, pero al menos protegerán el final de su joya de la corona de la ficción. Lo que emitirán, mientras tanto, la película Falling de Viggo Mortensen.

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Esta decisión ha sido totalmente de última hora in extremis, teniendo en cuenta que la cadena catalana en el momento de publicarse este artículo no ha anunciado el cambio de manera oficial a través de sus redes sociales y podemos ver un contador regresivo activado que reza que quedan pocas horas para su emisión. Ahora bien, parece un cambio acertado teniendo en cuenta que el partido que enfrentaba a La Roja y la Argentina de Leo Messi tuvo un seguimiento espectacular en la televisión catalana.

Con un 61,8% de share de media, la retransmisión de la final en TVE obtuvo un éxito increíble. Y no solo eso, sino que el seguimiento que se ha hecho a través de La 2 Cat también ha sido sin precedentes. La emisión del partido y la programación especial a lo largo de toda la tarde registraron unas audiencias de récord, culminando un Mundial que ha situado el canal en máximos históricos.

La victoria de España perjudica TV3 | TVE

¿Cuándo emitirán el capítulo final de temporada de Com si fos ahir, entonces?

¿Y, entonces, cuándo emitirán los capítulos finales de la novena temporada? La serie de las mediodías se despedirá de los televidentes, hasta el 7 de septiembre, este miércoles 22 de julio. Era el día que tenían previsto estrenar Joc de cartes estiu, pero los fans de Marc Ribas tendrán que esperar una semana más porque han decidido posponer el primer programa a la semana siguiente.

Para aquellos fans de Com si fos ahir que se hayan quedado enfadados y con ganas del capítulo final, eso sí, pueden entretenerse con la entrevista previa que ha concedido Montse Germán a El Món o las pistas sin spoilers que hemos podido adelantar al meter la nariz en el preestreno que tuvo lugar en el Phenomena.

Actores de Com si fos ahir, hablando con Jaume Borja, presentador de la gala de final de temporada de la serie en el cine Phenomena | S.B.

Con todo, un cambio de programación de último momento que no hará mucha gracia a los seguidores del grupo del Reina Sibil·la.