Lluís de Eufòria ha vivido un antes y un después en su vida tras la victoria en el concurso musical de TV3. El concursante de Lleida está encadenando una actuación tras otra, pero también tiene tiempo para conceder entrevistas que sirven para conocerlo un poco más. En la última que ha protagonizado, en el pódcast de La ronda perversa, ha sorprendido porque ha acabado sacando a la luz detalles de sus relaciones amorosas. Y no es que haya dado titulares románticos, sino que más bien ha dejado al descubierto anécdotas sobre los peores recuerdos que tiene de la vida en pareja.

Mucha gente recuerda el primer amor con nostalgia, pero este no es el caso de Lluís. Él era muy joven y recuerda que aquella historia de amor «tambaleó mucho»: «Aprendí mucho a base de toxicidad y bofetadas«. El cantante dice que salieron durante tres años, cuando quedaban cada viernes e iban a pasear. Lo que no se esperaba, que a ella le empezaran a gustar algunos amigos de su grupo: «Yo estaba muy colgado, fue una relación con muchos altibajos y fue durísimo«.

Estaba en la friendzone y, cuando logró ir un poco más allá, pudo vivir «las mejores dos semanas de mi vida«. Después ella lo dejó, dice, y un año después quiso volver con él: «Entonces, pasamos los dos mejores meses de mi vida… pero me volvió a dejar y fue una experiencia muy traumática». Lluís se alegra de haber podido quedar con ella otra vez cuando crecieron y fueron «lo suficientemente maduros» para poder hablar de los errores que habían cometido: «Nuestro amor era muy tambaleante, la verdad«.

Lluís Sánchez dona detalls de la seva vida personal | Youtube

El peor polvo de Lluís de Eufòria

En esta misma entrevista, Lluís tampoco ha querido guardarse para él una anécdota que ha hecho mucha gracia a la audiencia. Estaban hablando de buenas y malas relaciones cuando, sin que nadie lo esperara, ha sacado a la luz cuál ha sido la peor relación sexual de su vida. Era poco antes de Eufòria, un momento en el que quiso hacer un viaje a Brasil: «Yo estaba solterísimo, en un hostal con un jardín superbonito. Recuerdo que estábamos desayunando allí y yo, que estaba muy subidito con la autoestima muy alta y confiado, me acerqué a una chica y le dije que me parecía muy atractiva y que me iba al día siguiente».

No le dio vergüenza preguntarle si quería ir a la habitación y, afortunadamente para él, ella aceptó. Lo que no se esperaba? Que acabara siendo «el peor polvo» de su vida: «Fue mi peor actuación, fatal«. Empezaron a besarse, pero no fue bien la cosa: «A mí no se me levantó», ha dicho claramente. «Bueno, no pasa nada. Al cabo de 10 minutos, la cosa cogió más confianza y dijimos de volver a intentarlo y entonces sí empezó la fiesta y fueron los mejores 20 segundos de su vida seguro», ha dicho en tono de broma.

Unas declaraciones que han gustado a los fans, ya que muestran que no tiene pelos en la lengua y que tiene ganas de compartir experiencias sobre su vida.