Noticia bomba en el palacio de Buckingham. Carlos de Inglaterra ha quedado en evidencia por culpa de su antiguo cuñado, el hermano de Diana de Gales, que ha publicado un libro muy impactante en el que relata todo lo que le explicó antes de morir en aquel trágico accidente de coche. Será a finales de mes cuando llegue a las librerías un texto demoledor y lleno de secretos que volverá a poner sobre la mesa lo mal que lo pasó Lady Di en sus últimos años en la corona británica. El Daily Mail ha tenido acceso a algunos fragmentos y las primeras filtraciones son, cuanto menos, muy curiosas.

¿Entre los principales titulares? Que Diana confesó a su hermano que se divorciaría de Carlos porque había sabido que «estaba enamorado de su asistente de cámara«. ¿A quién se refería? Esta historia no había salido a la luz y indicaría, pues, que el exmarido la engañó con más personas más allá de su enamoramiento platónico de Camilla. La princesa lo invitó a almorzar en un encuentro que él todavía no ha podido olvidar: «Me quedé en silencio un momento… Sabía que las cosas iban mal, pero no hasta ese punto«. Él le advirtió que la gente podía acusarla a ella de romper el cuento de hadas que habían vivido, pero el tiempo acabaría colocando a su exmarido como el villano de la película.

Los cuñados no mantuvieron una relación muy buena nunca, pero aún menos después de la muerte de Diana. La cordialidad entre ellos se rompió del todo cuando preparaban el funeral de la princesa, ya que Carlos insistía en que los hijos desfilaran detrás del ataúd y el hermano de Diana se negaba rotundamente: «Carlos enloqueció contra mí«.

De hecho, acaba de sacar a la luz un episodio que puede hacer aún más daño a la imagen pública del rey: «Por teléfono, soltó lo que siempre he entendido como un desprecio acumulado hacia ella y su horror ante que todo el mundo estuviera tan conmovido con su madre. Puedes estar seguro de que pronto la olvidaremos«, habría espetado en una declaración que lo hace quedar como un auténtico monstruo.

El hermano de Lady Di publica un libro con confesiones bomba | Penguin

La sorprendente reacción de Carlos de Inglaterra al libro sobre Diana de Gales

No es la primera vez que un miembro de la familia de Lady Di habla sobre ella en un libro o una entrevista de televisión. Todos coinciden en señalar que Carlos le hizo pasar unos años horribles, una historia vox populi que prácticamente todo el mundo compra. Lo que no es tan habitual es que el Palacio de Buckingham se pronuncie sobre unas declaraciones como estas, pero han cambiado de postura en esta ocasión.

Si bien en un principio habían dicho que no harían comentarios sobre el libro, han acabado emitiendo un comunicado inesperado y muy sorprendente en el que sueltan una frase demoledora: «Carlos de Inglaterra es consciente de que el dolor del duelo entre hermanos puede nublar la razón, afectar al juicio y dar color a los recuerdos de maneras que otros no reconocen… incluso muchos años después de una pérdida«. Qué manera más sutil de acusarlo de mentir e interpretar la realidad…

Carlos de Inglaterra, señalado en un libro sobre Diana de Gales | Europa Press

Una nueva polémica que salpica al monarca inglés, señalado otra vez por su relación con Diana y las múltiples infidelidades que habría cometido a lo largo de su matrimonio.