Qué ver en Bilbao: 8 paradas imprescindibles para tu primera visita

Bilbao ha pasado de ser una ciudad gris e industrial a convertirse en un referente global de diseño y arquitectura. Si estás planificando un viaje al País Vasco, seguro que te preguntas qué ver en Bilbao para aprovechar al máximo tu estancia entre tradición y vanguardia.

Desde obras de arte al aire libre hasta tabernas centenarias, la capital de Vizcaya debe recorrerse a pie, siguiendo el curso de su famosa ría. Descubre esta selección analítica de puntos clave de la ciudad vasca.

Museo Guggenheim Bilbao

Naotake Murayama · CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

El año 1997 marcó un antes y un después para la ciudad con la inauguración de este monumento de titanio diseñado por Frank Gehry. Es el punto de partida indiscutible cuando pensamos en qué ver en Bilbao, no solo por su interior, sino por la escultura Puppy de Jeff Koons que custodia la entrada.

La colección de arte contemporáneo y las exposiciones temporales justifican el precio de la entrada, que ronda los 16 euros según la época del año. Recomiendo hacer la visita a primera hora de la mañana para evitar las aglomeraciones turísticas.

El casco antiguo y Las Siete Calles

Conocido localmente como Las Siete Calles, este laberinto de callejones empedrados es el corazón de la identidad bilbaína. Aquí podrás experimentar el clásico txikiteo, que consiste en ir de bar en bar probando los famosos pintxos en la Plaza Nueva.

Pasear por esta zona histórica es una lección viva de urbanismo, donde los edificios clásicos conviven con pequeños comercios alternativos y locales gastronómicos de toda la vida.

Mercado de la Ribera

Con una superficie de 10,000 metros cuadrados, este es uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa y un punto esencial de la lista de qué ver en Bilbao. Está situado justo a la orilla de la ría, ofreciendo un producto fresco inmejorable.

En la planta baja encontrarás puestos de pescado fresco del Cantábrico, mientras que en la zona superior puedes degustar raciones preparadas al instante en un ambiente vibrante y auténtico.

Teatro Arriaga

Pedro J Pacheco · CC BY-SA 3.0 es / Wikimedia Commons

Este majestuoso edificio de estilo neobarroco del siglo XIX está inspirado en la Ópera de París y rinde homenaje al compositor local Juan Crisóstomo de Arriaga. Su fachada curva preside la entrada al casco antiguo con una elegancia monumental que sorprende a los amantes de la historia arquitectónica.

Puedes consultar su programación cultural activa o simplemente fotografiar su exterior desde el puente de El Arenal al atardecer, cuando la iluminación realza sus detalles escultóricos.

Funicular de Artxanda

Thomas Cloer from München, Deutschland · CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons

Este histórico medio de transporte se inauguró en el año 1915 para conectar la ciudad con la cima de la montaña de Artxanda. Por un precio de unos 4,30 euros por el billete de ida y vuelta, el trayecto de tres minutos te regalará la mejor vista panorámica de Bilbao.

Es la mejor manera de entender la geografía del valle del Nervión y planificar visualmente tu ruta antes de continuar explorando los barrios periféricos.

Puente de Zubizuri

Diseñado por el polémico arquitecto Santiago Calatrava, este puente peatonal en forma de arco blanco conecta el Campo de Volantín con Uribitarte. Aunque su pavimento de vidrio ha sufrido varias modificaciones prácticas para evitar resbalones, sigue siendo un icono imprescindible sobre la ría.

Representa de manera excelente la transición estética de la ciudad hacia la modernidad de finales de siglo y se ha convertido en una parada fotográfica obligatoria.

Catedral de Santiago

Patxi952 · CC BY-SA 3.0 es / Wikimedia Commons

Ubicada en el corazón de Las Siete Calles, esta basílica de estilo gótico data de finales del siglo XIV y está consagrada al apóstol Santiago. De los diferentes templos que hay qué ver en Bilbao, este destaca por su claustro gótico tardío, un oasis de silencio.

Su modesta escala contrasta con otras catedrales de la península, pero su valor histórico para los peregrinos de la ruta del norte del Camino de Santiago es indiscutible.

Mirador de Solokoetxe

Para aquellos viajeros que buscan eludir el circuito de masas, esta atalaya es un tesoro escondido de qué ver en Bilbao sin aglomeraciones. Se accede subiendo unas escaleras empinadas desde la ronda o mediante un ascensor municipal gratuito.

Es el lugar idóneo para sentarse a observar la vida cotidiana de los vecinos mientras el sol se oculta tras las colinas que rodean el valle del río.

Consejos prácticos de transporte

Desplazarse por la ciudad es extremadamente sencillo gracias al diseño eficiente de la red de transporte público de la ciudad. El Metro Bilbao utiliza las líneas L1 y L2 para conectar el centro histórico con las playas y municipios cercanos de la costa.

Es altamente recomendable adquirir la tarjeta de transporte Barik en cualquier estación de metro para obtener descuentos significativos en el funicular, el tranvía y los autobuses urbanos Bilbobus.

Después de recorrer estos puntos de referencia, queda claro que Bilbao sabe conjugar su legado de astilleros con el diseño contemporáneo. ¿Cuál será tu primera parada en esta ruta vasca?